Casimiro: "Los fichajes serán los jugadores que se recuperan"

Todo está listo para comenzar la temporada 2020/21, a expensas de que el coronavirus no impida el desarrollo normal de la competición. Será una constante esa espada de Damocles y, como refiere Luis Casimiro, se trata de jugar cualquier partido como si fuera el último. Porque, en esencia, no se sabe cuándo puede ser el último. El Unicaja inicia una temporada con mucha continuidad en el bloque y tras una pretemporada a la que el técnico quita importancia desde el punto de vista resultadista.

“Ha sido una pretemporada donde siempre sueles hacer el mismo trabajo. Hay una carga física, preparas al equipo, detalles a nivel estratégico e individual, metiendo los partidos para ir viendo sensaciones… Vemos las cosas que trabajamos, cómo funcionan con otros equipos, el aspecto defensivo para que los jugadores lean lo que está pasando sin necesidad de scouting. Ahora viene la competición, donde creo que el gran salto de calidad es ya con todo este trabajo realizado, cómo estemos nosotros a nivel mental y de preparación para ser ambiciosos y competir en cada partido”, explicaba Casimiro sobre lo que se había visto en los cinco partidos de preparación.

"No sé si el acierto que hemos tenido a nivel colectivo o jugadores concretos se puede mantener, lo descubriremos día a día, partido a partido", respondía cuestionado Luis Casimiro por los porcentajes en los triples que ha tenido su equipo en la preparación: "Todo es diferente. Hay amistosos que no lo afrontas con el mismo nivel mental, luego está la liga regular y más tarde, con más presión, partidos de play off o competiciones cortas como la Copa. Cada torneo cambia el aspecto mental y requiere ser exigente consigo mismo. A ver si somos capaces de mantener ese acierto, aumentarlo, o desarrollar incluso otros aspectos del juego que han permanecido más ocultos de la pretemporada".

"En la temporada 2020 tuvimos momentos muy buenos, con la final de Copa y cuando sólo nuestros errores nos impidieron estar en la semifinal de la ACB. Estamos limpios de las cuestiones anteriores y debemos tener la ambición y mentalidad para jugar como si fuera el último, pero no mirar más allá con pronósticos. Tenemos que vivir el presente", proseguía el técnico cuando se le preguntaba por los expectativos.

"Tenemos un equipo largo, los fichajes van a ser nuestros jugadores que se recuperen, eso hará el equipo más largo aún", decía Casimiro preguntado por la posibilidad de salir al mercado si se habían visto grietas en el plantel, pero, de momento, los refuerzos serán Carlos Suárez, Jaime Fernández y Dragan Milosavljevic: "Debemos saber siempre dónde estamos en la competición oficial, qué necesidades tenemos y estar al día de todo, incluyendo también el mercado, pero eso no significa que tengamos intención de fichar porque lo que tenemos que hacer es darle confianza a los jugadores que tenemos para que desarrollen el trabajo perfectamente. Siempre que cualquier componente de la plantilla tenga salud es fundamental para nosotros. Al final somos un equipo e intentamos jugar como tal. Las ausencias de algunos es verdad que nos ponen dificultades, pero creo que, en la medida de que todos podamos estar al máximo de posibilidades a nivel de salud y forma, va a ayudar a que el equipo pueda hacer un buen trabajo”.

En la pretemporada, han llamado la atención los minutos de Yannick Nzosa, con impacto sobre la vista. El joven congoleño, aún con 16 años, puede tener su presencia en la pista si se lo gana, asegura Casimiro: "Yannick ha estado muy bien, nos ayudó mucho, como Pablo Sánchez y Pierre Sene. Ha hecho un muy buen trabajo y tiene muy buena mentalidad. La diferencia muchas veces entre los chicos jóvenes es tener claro lo que quieres. Y él tiene muy claro que quiere ser profesional, jugar a este nivel. Lo hace bien. Dependerá del trabajo que haga, de la competencia que tenga con sus compañeros y, si hace un buen trabajo, nunca voy a tener en cuenta, lo he demostrado durante los años, el DNI. Iremos tomando decisiones, las mejores para el equipo y para Yannick".

Estreno ante el Joventut

El destino ha querido que la vuelta a la competición sea en el Palau Olímpic, la última pista en la que el Unicaja disputó un partido antes del confinamiento. “Es curioso cómo la vida te lleva a jugar el último partido de liga regular en su día en Badalona. Vienes de allí pensando en jugar otra vez y se acaba. Ahora volvemos a retomarla sin público, pero volvemos a hacerlo allí. Es curiosidad, un detalle, pero tenemos que quedarnos con las cosas buenas que hicimos allí. Jugamos dos partidos y, sobre todo, las sensaciones fueron muy buenas en el segundo encuentro, donde debutó Gal Mekel, que jugó un partido extraordinario, o fue el segundo de Axel Bouteille. Nos puede ayudar en la memoria que tengamos para afrontar ese choque”.

Con respecto al rival, Luis Casimiro ha señalado que el Joventut se ha reforzado con “jugadores con mucho renombre, que conoce todo el mundo, parece que lo ha hecho extraordinariamente bien. Por ejemplo, el Manresa se ha reforzado muy bien, pero como ha sido con nombres menos conocidos parece que no. Dicho esto, me preocupan los chicos jóvenes, y no tan jóvenes, que siguen creciendo, nadie habla de ellos y que son muy importantes en la Penya actual. Han hecho un buen equipo, más largo que otras temporadas, y tiene mucha calidad. Dimitrijevic, Zagars, Morgan... Llevan un trabajo de años y hacen que sea competitivo. No me atrevo a decir dónde estamos respecto a ellos".

"El año pasado el balance salió a favor nuestro, podemos parecernos algo pero somos equipos muy diferentes. No sé cuál será el balance. Hay cosas que nos servirán, pero tenemos que ponernos otra vez a hacer las cosas bien, olvidarnos del pasado y centrarnos en el presente. Tenemos que jugar cada partido como si fuese el último porque, en la situación actual, no sabemos cuál será el último", remachó el entrenador manchego.