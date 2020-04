Casimiro, con "ilusión" con el nuevo sistema ACB: "Ayudará a las sorpresas"

Luis Casimiro, técnico del Unicaja, permanece confinado en su casa, como todo el mundo del deporte, esperando a ver cómo se resuelve la temporada, si se pueden acabar la Eurocup y la Liga Endesa. En declaraciones a Lanza, medio manchego, el entrenador expresó su sentir sobre el recorte de sueldo y sobre cómo vislumbra el futuro más cercano.

“Somos conscientes de la realidad de esta pandemia, como está el país y la dificultad que lo entraña todo, en ese sentido, el baloncesto no va a ser menos”, decía el técnico, que explicaba que la plantilla había acogido con profesionalidad el recorte de sueldo: "Fue una decisión rápida, al comienzo del confinamiento que era para 15 días, nosotros paramos los entrenamientos el 13 de marzo y a final de mes el club nos paga todo el sueldo. Cuando hacen una prórroga y luego otra ya se veía a clubes que estaban tomando este tipo de medidas y pensábamos que nuestro club también las tomaría. Así que cuando nos los planteó el presidente a mí y a la primera plantilla entendimos que es normal y además esto a la vez hace que los trabajadores del club con sueldos más bajos puedan mantener su sueldo íntegro, así que la decisión fue muy rápida. En general los jugadores han tenido buena mentalidad, buen ánimo, algunos jugadores extranjeros que estaban solos y han tenido algo de nerviosismo por marchar a su país, pero ha sido cosa de poco, están bien, trabajando en casa con accesorios de nuestro centro deportivo, además nuestro preparador físico está enviando planes semanalmente”.

"Tiene mucha dificultad el poder finalizar una competición como es la Liga Endesa. Dentro de este problema, creo que la Liga Endesa encontró la salida más afortunada para finalizar la temporada y que haya un campeón. Esto nos ha dado una inyección de moral, el saber que hay un plan para jugar al final de esta cuarentena y eso ha ayudado. Esperando que pase el tiempo con el mayor de los ánimos y con cierto entusiasmo para poder desarrollar este tipo de campeonato que al ser corto ayudará también a que haya más posibilidades de sorpresa y estamos con esa ilusión”, decía el técnico valorando ese sistema de competición. Su continuidad no está confirmada en el banquillo para la próxima temporada, pero el tiempo corre a su favor.

"El mensaje que manda la Liga Endesa es que tenemos un plan que dentro de las dificultades es el que han acordado los clubes, lo que está en el aire es saber cuándo y dónde se va a desarrollar y por eso la Liga se toma un plazo prudencial para decir que el 31 de mayo tenemos que evaluar cómo está la situación, donde estamos a nivel sanitario y saber si se va a llevar a efecto o no. Pienso que es coherente porque queda más de un mes para ver cómo ha evolucionado esta situación. Está claro que dependemos de Sanidad y cuando llegue ese momento pues la Liga lo organizará, yo creo que el de junio posiblemente con unos protocolos y si todo va bien que ojalá podemos llegar a disputarlos sea porque se ha suavizado todo el tema del confinamiento y podamos tener la ‘nueva’ normalidad. Eso sería un buen síntoma”, razonaba Casimiro.

“Cuando estábamos en plena competición la posibilidad de jugar a puerta cerrada no la contemplábamos, no era algo que tuviese que ser de nuestro deporte, no tenía lógica vivirlo sin público en las gradas. Después de cómo ha evolucionado la situación después de estos días tan duros, si me ponen un partido en directo, que se va a jugar entre equipos en competición aunque sea a puerta cerrada, pues estaría delante del televisor con muchísimas ganas de verlo”, ha señalado el técnico manchego sobre los buenos momentos que puede devolver el deporte: “En la medida que podamos ir retomando la normalidad, será bueno primero por volver a entrenar, y después, si puede ser así, por competir, aunque sea a puerta cerrada pero, por contra, tendremos una gran audiencia en televisión, porque todavía habrá mucha gente en casa y con deseo de ver baloncesto de competición actual. Sería un paso adelante que todo el mundo está deseando”.

Sobre cómo lleva su confinamiento, Luis Casimiro ha afirmado que al final “te adaptas a los tiempos, al día a día, cada día va cambiando el panorama. Es algo muy nuevo, yo no lo he vivido nunca. Tienes que ir ajustando a todos los procesos que te van marcando, sobre todo a nivel de las autoridades sanitarias. Llevándolo con mucha paciencia y tratando de sacar el mayor producto al tiempo que tenemos ayer”.

Con respecto al nuevo formato de la ACB, el entrenador insistía en que “se ha resuelto con bastante dignidad una situación muy difícil, que entraña muchísima dificultad y creo que la ha salvado con buena nota. Si se llegan a producir estos enfrentamientos será apasionante. Será un desenlace de liga que, dentro de las dificultades, será apasionante. Volvemos a la esencia del baloncesto: campeonatos cortos, partidos donde te vas a jugar muchísimo y un desenlace rápido. Creo que va a ser muy bueno para la liga si se llega a jugar. Este sistema abre las posibilidades de todos los equipos. Como va a ser como partir de 0, todos tendremos los ánimos renovados, las ilusiones y por eso posiblemente estará más abierto a las sorpresas. Los dos grupos entrañan riesgos. Los clubes que han caído en cada grupo están en la parte alta, son equipos muy competitivos y que, al igual que nosotros, tendrán ese aliciente de una competición corta en el que el estado de forma en el que llegues va a ser fundamental. Existe muchísima dificultad, con grandes equipos, y será apasionante para los que estemos allí y los que puedan verlo por televisión”.

En cuanto a los jugadores, Luis Casimiro ha asegurado que está en contacto con ellos. "Creo que todos están con una muy buena mentalidad, con buen ánimo. Todo el trabajo que les está mandando Diego Vázquez [Preparador Físico] lo están haciendo, no solamente porque saben que es lo profesional, sino por la necesidad de hacer ejercicio y encontrarse bien consigo mismos mahora mismo. Lo están llevando todo a la práctica dentro de las limitaciones de hacerlo en casa. Están con ganas. Al principio todos creíamos que iba a ser más corto, pero luego lo que me ha llegado es que están echando de menos el baloncesto y que nos gustaría es estar otra vez en las canchas y valorar lo que tienes, que cuando estás en el día a día no eres capaz de hacer y cuando ha pasado esto ves que echas de menos el baloncesto”.

Asimismo, con respecto a los jugadores que estaban lesionados, ha expuesto que “entiendo que con el paso del tiempo y con el trabajo que han hecho podré disponer de todos, pero también con la incógnita de cómo se sentirán jugando en la cancha. Ojalá todos lleguen en perfecto estado y la dificultad sea para mí porque tenga que hacer convocatorias”.

Por último, sobre la Eurocup, ha indicado que si bien “va a ser más complicado porque son diferentes países y la movilidad con el coronavirus está muy penalizada y es un riesgo grande, al llevar la Euroliga las fechas más retrasadas, aunque haya una parte que pueda coincidir con la Liga Endesa, yo creo que nos podría venir bien, si todo funciona, para llegar incluso con ritmo después de haber competido en nuestra Liga Endesa y poder desarrollar en esas fechas un campeonato muy corto en Eurocup. Sería completar una temporada atípica de una manera brillante, todos los deportistas deseamos que pueda ser así y ojalá que tanto en Liga Endesa como en Eurocup se puedan mover las fechas para que las dos puedan ir hacia adelante”.