Casimiro: "Era importante dar este primer paso"

Pocos se podían esperar un comienzo así ante todo un Valencia Básket, ausencias y circunstancias aparte. De ahí que Luis Casimiro se explayara particularmente en sala de prensa para alabar a los suyos. Al fin y al cabo, es poner la primera piedrecita con una actuación convicente tras una pretemporada difícil.

"Estaba claro que entrenar y jugar la pretemporada en esas canchas en las que estuvimos no tiene nada que ver con la realidad, que fue hoy [por ayer]. Había que esperar a empezar a competir y estamos satisfechos en muchas cosas. Este es el camino, siempre es difícil el partido inaugural porque no sabes cómo va a ir aunque estés con el mismo entrenador afianzado después de años", explica el preparador cajista, que pide mirar ya hacia adelante: "Sabemos que competimos bien, disfrutaremos, pero mañana [por hoy] ya pensamos en la semana que viene. Era importante dar este primer paso y que los jugadores se sientan con comodidad. Ojalá sigamos en esta línea y podamos crecer, porque tenemos margen".

Analizaba Casimiro en la sala de prensa del Carpena varios de los puntos clave del choque. "A lo largo de todo el partido estuvimos bien en defensa, jugando con mucha intensidad, haciendo las cosas bien, concentrados. Bien en el rebote el primer tiempo, que nos dio seguridad. Necesitábamos la defensa para sentirnos bien y entramos a través de la defensa al partido", iniciaba el de Villamayor de Calatrava, que señalaba en las contras "el rebote en la segunda mitad" y las dificultades para frenar a Dubljevic "cuando se quedaba abierto con nuestros cincos y ahí tuvieron ventaja". No obstante, en ese mismo punto resalta "el trabajo defensivamente para sacarles de la pintura a él y a Thomas".

Partieron en el quinteto inicial los cuatro fichajes junto a Milosavljevic. Aunque pareciese un guiño, Casimiro lo relaciona con una cuestión de necesidades descubiertas a lo largo de la pretemporada: "No fue premeditado. Había una duda por los últimos partidos. En Alhaurín y Puertollano pusimos el mismo quinteto menos Alberto, habíamos abierto bien con ese y lo que no busco es si son nuevos o estaban aquí. Lo que quería era una mezcla de jugadoresa que manejen, con tiro exterior, que tengan defensa y reboteen. Nos salió ese quinteto para esos amistosos y metimos a Brian [Roberts], pero en ningún momento fue hacerles debutar y que se quiten esa presión". Al fin y al cabo, "yo también soy nuevo y no me fijo en esas cosas, trato a los 12 por igual", rescataba el técnico.

Dio alguna pincelada sobre su parecer del estreno de los nuevos fichajes. "Los cuatro estuvieron bien, cada uno en su faceta. La solidez que nos da física, reboteadora y de intimidación Mathias. En el manejo de la situaciones de Jaime, la capacidad de romper de Roberts, la salida de Kyle, los minutos excepcionales de Carlos, el trabajo oscuro de todos. Con un tiro de campo Carlos valora 13", comentaba, sacando a relucir al resto: "Han aportado mucho todos, con un trabajo sólido en defensa. Entiendo las preguntas por los nuevos pero el equipo ha estado al completo muy bien".

Ponsarnau aseguraba que sus bajas no habían intervenido en el choque y seguía esa tesis Casimiro: "Valencia tiene una plantilla larga y de buenos jugadores. Seguramente echaron en falta algunas ausencias pero tienen un equipo largo". El énfasis lo puso más en el trabajo de los suyos, como es lógico: "Esta era la línea de intensidad que queríamos marcar, con esos 2 contra 1 a medio campo para que se resienta el rival. Hoy [por ayer] no sabíamos cómo responderíamos al nivel de energía y ha sido clave. Hicimos una gran defensa al Valencia, con muchos puntos en las manos, y eso dice bastante bien de nuestra defensa".

Por delante, Rytas (martes), Fuenlabrada (jueves) y Real Madrid (domingo). "Enfocamos la semana en que hemos trabajado muchas cosas y ahora hay que mirar el vídeo, hacer viajes y entrenamientos de post y pre partido", explica Casimiro, que resalta el plano anímico como clave para soportar lo que viene: "Lo clave es el aspecto mental, la base está hecha y hay que crecer de ella, pero lo mental es fundamental. Si tienes mentalidad y crees en lo que haces, tienes ambición, esa es la mejor forma de encarar la semana".