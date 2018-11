Casimiro: “Destacaría la mentalidad del equipo para afrontar el partido con seriedad”

Luis Casimiro compareció en sala de prensa, tras la exhibición anotadora del Unicaja ante el Mornar Bar. El técnico cajista se mostró muy satisfecho en lo que respecta a la actitud mostrada por los suyos. “Hemos hecho un gran trabajo en el rebote y 30 minutos en defensa. Destacaría la mentalidad del equipo para afrontar el partido con seriedad. Hemos jugado muy sólidos, es lo que más me gustaría destacar”, fue la primera valoración del entrenador manchego.

El Unicaja mostró una gran solidez y vocación ofensiva pese a lo abultado de la derrota, algo que estaba pensado y trabajado desde el banquillo. “Estamos trabajando e insistiendo en que no se vayan de los partidos. La mejor manera de cuidar lo que tenemos es hacer el trabajo lo mejor posible. Poco a poco el mensaje va calando, las cosas no pasan de un día para otro. El equipo trabaja duro y todavía estamos en el primer tercio de competición. Tenemos que mejorar para estar agustos con nosotros mismos”, confesó ante los medios de comunicación Casimiro.

Con la clasificación en la mano, el Unicaja se jugará el liderado del grupo con el Unics Kazán. Cuestionado sobre la importancia de finalizar primero, Casimiro no pareció darle mayor importancia al asunto: “Le doy mucha importancia a ser primeros en la segunda fase. En la primera puedes entrar cuarto y ser campeón, como hizo el Unicaja. Tengo la experiencia con el Lokomotiv Kuban, que entraron de cuartos y nos fastidiaron el ser primeros en la segunda fase. Lo mas importante es afrontar cada partido, el próximo en Kazán hay que hacer el trabajo bien como hasta ahora”. Igualmente, el preparador cajista no quiso darle mayor importancia al parón de selecciones: “Hay que aceptarlo y mejor no darle vueltas. Tenemos que pensar exclusivamente en Murcia, el parón está después”.

Casimiro destacó el trabajo de la plantilla, que gozó de una gran aportación de todos los que iban incorporándose al partido. “Lo de Pablo es anecdótico, un poco de premio por su esfuerzo por ayudar y dejar las clases. Dani ha aprovechado sus minutos de juego y Viny reconozco su gran actitud durante el trabajo de la semana, tiene que aprovechar las oportunidades”, fueron las palabras en tono de motivación a los suyos. Por último, no destacó los récords que está logrando el equipo por encima del trabajo: “Me alegro, aunque a mi me hace feliz el trabajo más que los posibles récords. Si somos una parte de la historia bien, pero me quedo sólo con el trabajo”.