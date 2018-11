Casimiro: "Siempre tenemos idea de mejorar y cuando perdemos se agudiza aún más"

Tira Luis Casimiro de autocrítica. El entrenador del Unicaja analiza en la previa al choque de mañana (20:45) en el Martín Carpena contra el Rytas Vilnius la situación del equipo. Habla de balance positivo y una cierta sorpresa con la prontitud de los resultados, pero señala el amplio margen de mejora y la sensación de oportunidad perdida ante San Pablo Burgos de ser uno más en la cabeza de la tabla.

"Nos lamentamos de la oportunidad desaprovechada porque sabíamos que jugábamos con el Barça, que había perdido, y era una oportunidad más de apretar arriba, más con los resultados a posteriori", lamenta el preparador cajista, que apunta a esa necesidad de progreso: "Vamos con la idea de corregir. Cuando ganamos la tenemos y cuando perdemos se agudiza aún más, en esa línea estamos de intentar mejorar cosas. Siempre hemos sido autocríticos cuando las cosas iban bien porque había posibilidades de mejorar y esa es la preocupación, mejorar cada día".

Entre las cuestiones que se señalan al equipo está la solidez defensiva, más tras perder por lesión a Alberto Díaz, con cierta sensación de haber perdido un puntito de intensidad atrás. "Hay un desgaste, pero es nuestro ritmo", excusa a medias, pero no huye de ese margen obvio y cita otras ocasiones donde no le convenció lo realizado: "Nos preocupa la defensa, cuando ganábamos también. Nos preocupamos de evitar canastas fáciles y trabajamos en ello. No solo estuvimos mal en Burgos; también en Turín, Zaragoza, Manresa el primer tiempo… Siempre intentamos mejorar lo que se puede en faceta reboteadora y defensiva".

Esta y otras cuestiones tocó Luis Casimiro en su comparecencia, empezando por la situación de un Brian Roberts que trabajó a medio gas con el equipo.

Estado de Roberts

"Roberts ha experimentado mejoría. Ayer no pudo entrenar, hoy defensa no ha hecho para evitar golpes porque está mejorando de su contusión y ocurre que ha vuelto a recibir un golpe en la zona afectada. La evolución es favorable y va a seguir siendo muy duda para mañana, pero ha sido favorable en cuanto a dolor desde el partido de Burgos".

Opciones de jugar

"Él es de los que da un paso adelante, ya jugó cuando estuvo enfermo con aquel virus. Después del terrible golpe que se llevó en el primer cuarto, que empezó bien, intentó jugar a pesar de eso, pero cuando se enfrió en el segundo tiempo era imposible y aun así también estuvo intentándolo. Él siempre tiene esa capacidad de sacrificio, de intentarlo. Estará vestido seguro y con posibilidades de poder participar durante el partido. Veremos cuál es su porcentaje de estar al 100% y en función de esto utilizarlo más o menos".

Descarta fichajes

"Estamos con una buena disposición a nivel de química de equipo, de intangibles, y no vamos a tocar nada mientras podamos. Lo de Brian Roberts será un partido como máximo, a lo sumo dos, y siempre tenemos opción de seguir con Jaime Fernández o darle opción de participar a Pablo Sánchez. Además, conforme entrena más con el equipo va haciéndolo cada vez mejor".

Rytas Vilnius

"Rytas no ha variado, siguen siendo los mismos, han incorporado a este alero zurdo, muy buen tirador (Deividas Sirvydis), pero siguen la misma filosofía. Jugadores con gran amenaza exterior, pívots versátiles, móviles y dinámicos, y un equipo defensivamente bien armado, reboteador, con buenos conceptos y que ha ido creciendo en la medida de solidez que comprobamos así en la primera jornada".

Normalidad a los puntos encajados

"El análisis es que si te hacen muchos puntos no necesariamente defiendes mal, son las reglas del juego actual. Si hacemos un ritmo alto más posesiones, si el rival es más eficaz en tiros de mucho mérito como pasó con dos tiros de Fitipaldo pues esas cosas te hacen que dentro de poder tener una defensa normal estén más acertados y produzcan más. Reducido a números, si hubiésemos estado a nuestro porcentaje de 3 nos habrían dado igual los 80 puntos porque habríamos hecho 90. Tenemos que mejorar la defensa, el rebote, el juego sin balón, pasar la bola… Tenemos que mejorar eso y tenemos margen todavía".

Búsqueda de equilibrio

"Puede ser que cuando encuentras más tiros de 3 que de dos el otro equipo colapsa, cierra espacios interiores, levantas tiros que no anotas y das confianza al rival. Burgos salió muy pendiente del juego interior, tuvimos tiros abiertos que no metimos y se relaciona una cosa con la otra. Si abres generas para los interiores. Cuanto más amenaza de 3, más espacio hay y más pueden jugar los de dentro, pero contando con eso y sabiendo que todo es mejorable, el paso que me gustaría dar como entrenador es saber el partido que estamos jugando, leerlo y adaptarnos. Entonces, hay que ganar el partido con más defensa, más rebote, con más guerra interior… Todo este tipo de cosas que hay que interpretar y leer. Tenemos que saber ganar jugando bien, regular y cuando jugamos mal, porque habrá días así, y hay que intentar competir a todos los niveles independientemente del partido que sea".

Balance de la primera vuelta en Eurocup

"A nivel de rendimiento cumplimos, perdemos en la primera jornada y no volvemos a perder. Llevamos cuatro victorias seguidas y eso hay que cuidarlo al máximo con todo el esfuerzo y la intensidad para seguir haciendo las cosas bien en todas las fases del juego y lograr la quinta victoria consecutiva. En ese sentido las expectativas están bien cubiertas. ¿Tenemos que mejorar? Claro. Y a nivel de juego tenemos que mejorar igual que en ACB, pero el equipo lleva poco tiempo y tenemos un margen de mejora amplio".

Opciones de clasificación

"Lo que está en la cabeza es competir el siguiente partido y no pensar en la clasificación. El día que lo hagamos matemáticamente no dejaremos de competir. La filosofía es competir cada partido al máximo independientemente de la competición que sea y la clasificación que tengamos. Unos días lo conseguimos más, otros menos, pero hay que lograr que nuestra regularidad sea la mayor posible".

El liderato, para la segunda fase

"La segunda fase lo que tiene es que todos son mejores equipos, han pasado una criba y están más cerca de la hora de la verdad. Lo importante es ser primeros en el siguiente grupo, tengo experiencias de otro tipo, hacer primeras fases donde no pierdes y en la segunda que es determinante pierdes el primero en casa y vas de culo. La segunda fase de la Eurocup es fundamental para afrontar bien y con factor cancha la primera eliminatoria, pero dentro de eso hay que ir haciendo el camino, que se hace siendo ambicioso en cada partido y afrontándolo como si no hubiese otra".

Evolución de Dani Díez

"Dani está haciendo más o menos lo mismo, no le entraban los tiros, en Turín le entraron y ganó confianza, el otro día reboteó… Está capacitado para ayudar, no era un tema preocupante. Había hablado con él, estaba haciendo un buen trabajo y tengo confianza en él. Los jugadores, unos u otros, pasarán por baches y lo importante es que el resto del equipo esté listo para mantener el nivel".