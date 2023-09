Clara Vieitas dará el salto a NCAA con Virginia Tech

Clara Vieitas (2006) se compromete con Virginia Tech, la elección de la pívot portuguesa en un viaje en NCAA que arrancará en 2024. Antes completará su última temporada en Málaga, donde volverá a recaer sobre ella un gran papel en el Unicaja Mijas de Liga Challenge; pieza básica en los esquemas de Francis Trujillo, deberá ser diferencial con sus todavía 17 años, pero ya preparada para ese salto. Queda cercano Estados Unidos, pero primero el disfrutar de un último servicio a las malagueñas, una temporada para no interrumpir el crecimiento, también para una Clara Vieitas que asombró en el pasado Europeo sub 18 con Portugal. Una progresión como jugadora siempre a una velocidad superior desde su aterrizaje en Málaga, físicamente ya muy hecha con su 1.97 metros, aunque con un margen de mejora enorme.

Una filosofía en este Unicaja Mijas intacta, de nuevo el sostener el proyecto en jugadoras de la casa con pocos retoques. La fórmula hasta ahora es un éxito, base bien asentada mientras Los Guindos se encargará de producir más piezas a medio plazo. Vieitas es el paradigma de lo que se pretende el Unicaja; una gran noticia en su trayectoria el poder formarse en una universidad con un prestigio alto, miembro de la pasada Final Four de NCAA.

“Con mucha ilusión y cariño por parte de las chicas. Es un equipo de cantera que va a estar reforzado por una jugadora polaca, un americana y una veterana más, pero con las de aquí, con la que hemos estado, de base. Por detrás viene una camada muy importante, muy buena. No tenemos prisa pero no tenemos pausa. Ellas van a competir. Sería muy importante mantenernos esta temporada en la categoría para ir ganando espacios y conocimiento. Se nos aceleró el ascenso, lo consiguieron un año antes de lo que preveíamos. Pero está bien, fue una buena noticia. Es un grupo muy compacto, a ver si las tres que llegan complementan bien para el salto a una categoría que será importante. Será duro el comienzo, estamos preparados para ello y no nos asusta, pero estamos convencido de que en la segunda vuelta tirarán para arriba como suelen”, se refería López Nieto la pasada semana a ese plan trazado que hay dentro del Unicaja.