Confianza en el Femenino y expectativa con los juniors

Hay confianza en el seno del Unicaja en el equipo junior que hay esta temporada, con abundancia de talento físico y técnico. Ganó su primer partido y perdió los dos siguientes. También con el equipo Femenino, que se estrena en Liga Femenina 2. Tras tres derrotas, toca ganar y Eduardo García está convencido de que ocurrirá este sábado ante RaCa Granada.

"No me preocupan nada estas tres derrotas. Estoy convencido, nunca me tiro al ruedo, de que este sábado vamos a tener la primera victoria en la Liga Femenina 2. Nos tocó jugar contra tres equipos catalanes, uno recién descendido y muy bueno, el que perdimos en casa. Los otros dos partidos que jugamos en Cataluña competimos hasta el último momento, jugando sin ninguna americana. Este sábado esperamos contar con Ángela Rodríguez, de ascendencia mexicana y que nos dará consistencia en lo que nos hace falta y esperamos que Angel vuelva pronto. Las veo entrenar todos los días y lo hacen bien", explicaba Eduardo García.

También se refirió García a las expectativas con la generación junior y la posibilidad de crear un equipo en LEB Plata como durante un tiempo hubo con el Clínicas Rincón que hiciera de puente. "Tiene varias vertientes. Nunca acabo de estar seguro de que sea la mejor opción sacar un equipo en LEB Plata. Después, cuesta un dinero. Hemos duplicado el volumen de trabajo y de chicos y chicas en Los Guindos. El mundo femenino era un gran desconocido y estamos aprendiendo a marchas forzadas, esto no permite pararte. Son muchas actividades. Las instalaciones son magníficas tras la renovación, pero ya no damos más de nosotros. Tener más competiciones, como con un equipo en LEB Plata, pues los tiempos no son fáciles. Otra cosa es llegar un acuerdo con algún club que tuviera interés. Estamos en Liga Femenina 2, con todas las categorías cubiertas en el Femenino y el masculino en todos los niveles. Ni el espacio físico ni el temporal da mucho más", acabó García.