El Consejo le impone la Insignia de Oro a Plaza

Al fin hubo despedida pública entre el Unicaja y Joan Plaza tras un binomio que duró cinco años y que tuvo su cénit con la consecución de la Eurocup, que reabrió las vitrinas de Los Guindos más de una década después. El acto sucedió ayer mediodía en un almuerzo en El Pimpi, donde el Consejo de Administración del conjunto cajista quiso hacerle entrega de la insignia de oro del club, la máxima distinción de la entidad, en reconocimiento a su labor en estos últimos cinco años, etapa donde se convirtió en el entrenador con más encuentros dirigidos en la historia del equipo.

El escudo del club le fue entregado a Plaza por el presidente, Eduardo García, que le transmitió el agradecimiento del Unicaja y los mejores deseos para el futuro. Tras el acto el presidente afirmó que "el Consejo ha decidido concederle a Joan Plaza la máxima distinción del club por los cinco años que nos ha hecho disfrutar de su baloncesto, de su trabajo, de su constancia y su esfuerzo. Como es de bien nacidos ser agradecidos, no podíamos menos que celebrarlo y concederle esta distinción".

Por su parte, el catalán, que ya recibió un galardón de idéntica valía en el Zalgiris, dijo que "esta distinción me hace sentir honrado y contento. Compensa un poco estos cinco años de buenos momentos, también alguno malo, pero sobre todo muchos buenos momentos. No sé el mérito que he hecho, pero sé que me voy siendo mejor entrenador, mejor persona y trabajaré por si hay una oportunidad de volver, poder hacerlo. Quiero mandar un beso muy fuerte a todos los aficionados, los ayudantes, a los jugadores que me han sufrido, al staff técnico y desear lo mejor al Unicaja".