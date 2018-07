La Copa 2019 será en Madrid

La Asamblea de la ACB, celebrada esta mañana, aprobó que la Copa del Rey de la temporada 2018/19 se celebre en Madrid. Como se escribió durante la edición de Gran Canaria, la capital española había adelantado a Málaga en la carrera después de que hubiera un pacto con el anterior presidente, Francisco Roca, que se rompió con el cambio en la cúpula.

No obstante, se había producido un primer rechazo a la candidatura de Madrid en la Asamblea de la ACB semanas atrás porque no se veía con buenos ojos que hubiera una plaza para alguno de los equipos madrileños como organizador aunque hubiera uno entre los siete mejores. La lógica indica que el Madrid estará ahí y quedaría una plaza para Fuenlabrada o Estudiantes si no estuvieran entre los siete mejores. Baskonia y Barcelona, de hecho, votaron en contra también hoy.

Málaga tenía un pacto por el que pagaría, con las tres instituciones (Ayuntamiento, Diputación y Junta) involucradas, 800.000 euros. Madrid abonará por encima del millón de euros. La posibilidad de que Málaga acoja en 2020 el evento está sobre la mesa aunque debe concretarse en los próximos meses.