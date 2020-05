Coronavirus: La experiencia del Unicaja en el regreso, "como cuando teníamos 10 años"

Una experiencia extraña, pero que los jugadores del Unicaja estaban deseando vivir. Han recuperado el contacto con su mejor amigo, el balón. El parón por el coronavirus les ha tenido alejado de él, pero aunque sea de manera solitaria, se han reencontrado con él.

Darío Brizuela explicaba cómo se había sentido en el regreso al trabajo. "Ha sido genial. Un poco raro, porque ha sido un entrenamiento atípico, más parecido a cuando tenías 10 años, pero ha estado muy bien ir a la cancha, coger el balón echar unos tiros, aunque también ha sido duro, hoy vamos a estar muy cansados".

El jugador vasco explicaba cómo había sido el procedimiento: "Al entrar hay que desinfectarse las manos, te toman la temperatura y rápidamente hay que ir a nuestra zona particular. Ahí tenemos una caja con nuestro agua, nuestro balón, las zapatillas, la toalla que son únicamente nuestras y ya vamos cambiados de casa. Tienes tu canasta que va a ser la misma mientras dure esta situación y luego hemos hecho algunos ejercicios cada uno en su media pista. Un poco aburrido pero, con tal de jugar al baloncesto, está bien".

Sobre el estado de forma después de tantos días, Darío "pensaba sinceramente que en el tiro estaría un poco peor pero uno no se olvida de tirar. Pero cuando ya empiezas a tirar y a correr un poco te das cuenta de que el confinamiento ha sido muy largo, no recordaba estar tan cansado desde hace tiempo. Pero es normal, estamos tranquilos, la forma la recuperaremos en cuestión de días. Tenemos que estar centrados en cumplir los protocolos, en cuidarnos mucho y cuando estemos entrenando, hacerlo lo mejor posible. Y el resto vendrá solo".

Para Adam Waczynski también ha sido una situación extraña "pero ha sido emocionante, tenía muchas ganas de volver a jugar, a hablar con mis compañeros... Hemos tirado y corrido un poco para empezar los entrenamientos suave pero estoy contento de volver a jugar baloncesto. Poco a poco vamos a acercarnos a poder jugar juntos 5 contra 5".