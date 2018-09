Correr con alternativas

Luis Casimiro dio por terminada la pretemporada en Alhaurín de la Torre. Se entra ahora en una fase competitiva. Admite el técnico que no sabe con certeza en qué punto de cocción se encuentra el equipo, que serán los partidos oficiales los que marquen la cota desde la que hay que crecer. "Hay que extraer valoraciones del trabajo para seguir mejorando y afianzando lo que hemos hecho bien. Las pretemporadas están para trabajar y construir, a nivel de resultados sirven de bien poco, tanto si ganamos como si perdemos", analizaba el entrenador manchego.

"Vamos a intentar jugar con ritmo, eso depende de nosotros, pero también el rival a veces no te deja correr", ratificaba Casimiro sobre el estilo de juego que pretende implantar esta temporada: "Entonces debemos tener varios registros, no sólo ser capaces de jugar con ritmo, sino tener otras manera de jugar bien posicionalmente. Intentamos que todo fluya, se construya y que vayan saliendo las cosas y que podamos hacer varios tipos de baloncesto".

Si el rival no deja correr debemos tener varios registros, varios tipos de baloncesto

"Hoy en día, si queremos llevar un alto ritmo, los jugadores deben estar frescos. Jugar al máximo nivel con alta exigencia lleva a mucho esfuerzo y se mide en pocos minutos. Los cambios con dinamismo serán habituales", ahondaba Casimiro sobre la idea de cambiar bastante a los jugadores en pista. "Hemos mejorado en defensa, en ataque hemos respetado muy bien los espacios para encontrar tiros abiertos", se centraba Casimiro sobre lo visto en el Blas Infante de Alhaurín de la Torre: "Ha sido una buena evolución desde que empezamos, el tener paciencia para que los tiros nos lleguen abiertos. El 56% en triples es anecdótico. Tenemos muy buenos tiradores y, si somos capaces de que lleguen en buenas posiciones las pelotas para tiros abiertos, y eso se consigue manejando bien el espacio, pues los porcentajes serán altos. Si no debemos tener una segunda oportunidad, que es el rebote ofensivo".

Casimiro sí valora contar ya con sus 12 jugadores. "El trabajo es diferente, hay máxima exigencia física. Se nota que estamos todos. Tenemos que construir y crecer, los chicos nos ayudaron a mantener el ritmo. Entonces no podíamos ni formar un cinco porque teníamos casi tres cuatros. Ya la pretemporada está terminada, ya pensamos en el partido del viernes, con la carga necesaria en el partido. Tenemos cuatro partidos en una semana. Si somos coherentes, los partidos del Costa del Sol no sirvieron para mucho, en los partidos del Circuito estábamos atufados a nivel físico y este tampoco sirve para evaluar. No podemos extraer algo fidedigno, al Betis le faltó gente para competir a alto nivel. La competición te pone en tu sitio, no sabemos realmente dónde estamos pero tenemos que ser optimistas".