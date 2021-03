Cuarta derrota consecutiva de los Pacers de Domas Sabonis

Los Pacers de Domas Sabonis, canterano del Unicaja, se encuentran en una crisis de resultados. El All Star formado en Málaga no pudo evitar otra derrota de su equipo, esta vez ante el cuadro con mejor balance de la Conferencia Este, los Sixers de Philadelphia. Cayó por 130-114 tras ir todo el encuentro a remolque. Con esta derrota se queda con un balance de 15-18. Ha perdido siete de sus últimos 10 partidos y los cuatro últimos de manera consecutiva. Se queda noveno, en posición de play-in (del séptimo al décimo de cada conferencia se juegan entrar en play off con una eliminatoria previa).

Sabonis firmó 15 puntos (6/9 en tiros de dos, 0/3 en triples y 3/3 en libres), nueve rebotes y siete asistencias en la derrota de su equipo. Sigue promediando sus excelentes números por encima de 20-10-5, pero no está consiguiendo que su equipo gane. Acusa bajas importantes (es algo generalizado en el resto de equipos también).