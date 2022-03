Una involución de 30 años

El Unicaja está inmerso, cuando se entra en el último tercio de temporada regular de la ACB, en una situación que no atravesaba desde hace más de 30 años. En la temporada 1991/92 había 24 equipos. Los 16 primeros competían por el título y los ocho últimos para evitar el descenso. Hasta ahí cayó relegado el Unicaja. Acabaría la campaña con un balance de 13-21, en el puesto 17º. Para asegurar la salvación debía ganar un play off al mejor de cinco partidos con el último, Collado Villalba en este caso, que acabó conquistando tras un angustioso quinto en Ciudad Jardín. Los ocho peores jugaban un play off hasta que quedaban dos perdedores que bajaban, que fueron el Gran Canaria y el Granada. El Mayoral Maristas, 19º esa campaña, ganaba su eliminatoria para salvarse 3-0 al Ourense.

Aquella temporada derivó en la fusión (o absorción, según a quien se pregunte) entre los dos clubes, en lo que fue el preludio de la gran explosión del baloncesto en la ciudad, ya larvada con anterioridad con esa rivalidad intensa entre el club cajista y el colegial. De la agitación salió lo mejor. Habrá a quien le suene a prehistoria, pero desde entonces no vivía el Unicaja una situación tan crítica como la de esta 2021/22. Son tres décadas. Es cierto que fueron los orígenes y que periódicamente hay que recordarlo para saber de dónde se viene sin perder la humildad, hubo temporadas infames previamente a esa. Pero también vale para comprender cuánto se ha despeñado en el escalafón un club envidiado en España, que jugó 15 años la Euroliga. No hay que olvidar que sigue siendo el quinto presupuesto del país, no hay peor club gestionado deportivamente en función de su presupuesto que este Unicaja, que con el undécimo puesto de las temporadas 2019/20 (con final de Copa, competitividad para rozar las semifinales en la extraña fase final de Valencia y con la Eurocup paralizada en los cuartos de final con factor cancha) y la ya indefendible 2020/21 se pensaba que había tocado fondo. Pero no.

El 39% de victorias (13-21) que se sumó entonces, en la 1991/92, es el último por debajo del 40% que se registra. Hasta esta temporada, en la que se está en el 8-14, un 36% impensable hasta para los más pesimistas cuando ya se han jugado 22 encuentros y quedan 12. Toca gestionar una situación para la que este grupo de jugadores no estaba preparado. Desde los malagueños, que sólo han visto conscientemente al Unicaja pelear por la parte de arriba e incluso ganar títulos, hasta los fichajes, contratados para progresar en sus carreras con el equipo malagueño.

No es una situación desconocida para el director deportivo, Juanma Rodríguez, y para el entrenador, Ibon Navarro. El directivo malagueño estuvo las tres anteriores temporadas con el Coosur Betis, con el que ascendió desde la LEB y consiguió la permanencia dos campañas consecutivas tras estar en la zona baja durante todo el año. También vivió esa situación el vitoriano en Manresa, consiguiendo una meritoria salvación su primera temporada, algo que no pudo repetir en la segunda. Pese a ello, siguió en la ACB entrenando. Justo en Gran Canaria cumplió 250 partidos en la competición.

Después del partido de este miércoles en Oostende, importante para la vía europea, habrá tres encuentros en 10 días (Obradoiro en Santiago y Betis y Bilbao en casa). Hay que ganar al menos cuatro, a lo mejor cinco, de los 12 que quedan para permanecer. La temporada muy difícilmente se salve en la versión doméstica (no se estuvo en la Copa y el play off parece ya quimérico) a pesar de que el objetivo confeso de los nuevos responsables era brillar en España. Es una involución deportiva de 30 años, tres décadas. No ha sido de golpe, era progresivo, pero ahora se está en el punto más bajo. Y que no caiga más...