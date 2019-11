Curro Segura fue segundo entrenador de Jasmin Repesa en el Unicaja en la temporada 2012/13. Llegó incluso a dirigir un partido de Euroliga en el que se ausentó el técnico croata por un viaje a su país. Asentado muchos años en Málaga, formaba parte del cuerpo técnico de Pedro Martínez en el Baskonia cuando le llegó la oportunidad de dirigir al Betis. Ya tenía experiencia sobrada como primer técnico en la ACB en Menorca, Zaragoza, Santiago y Granada. Tuvo experiencias en China y Kuwait antes de conseguir su tercer ascenso a la ACB. Ahora pelea por estabilizar al equipo sevillano en la élite con el respaldo del director deportivo, Juanma Rodríguez.

Con un balance de 2-4 y una victoria en el último partido ante Andorra, Curro Segura aboga por centrarse en lo que le viene al conjunto bético. "Siempre miramos adelante. Para atrás nunca, ni tras perder ni tampoco tras ganar. Desde el domingo pasado por la tarde ya pensamos en el Unicaja, que es gran equipo y peligroso en su casa", decía el entrenador granadino, que cree que será un duelo bastante diferente al jugado hace un mes en Sevilla en la Copa Andalucía: "No tendrá mucho que ver este partido con el de la Copa de Andalucía, porque los equipos han evolucionado mucho desde entonces. En el último encuentro de la ACB el Unicaja perdió en casa con el Estudiantes y si uno mira estadísticamente los choques que va a perder el Unicaja en Málaga esta campaña eso nos reduce las opciones, pero vamos a por todas. El rival tiene una baja importante como la de Alberto Díaz y eso hará que el resto de jugadores dé un paso adelante. Cuando están acertados por fuera son muy peligrosos".

"Los problemas de espacio en la cancha, que van a más, hace que cada vez predomine más el juego desde el perímetro. Este Unicaja es, quizás, un equipo más atlético y físico que el de años anteriores", analizaba sobre el cuadro malagueño Segura: "Defensivamente necesitamos hacer un buen trabajo para estar en el partido. Debemos controlar el ritmo del juego, el rebote, reducir las canastas fáciles y que sus tiradores se encuentren incómodos. Ellos tienen a Gerun, Elegar, Deon Thompson... Necesitamos dar buena respuesta a sus interiores, así que es una buena noticia que Izundu y Niang vaya adquiriendo protagonismo".

Uno de los aspectos de los que se habla en Sevilla es el de poder cerrar los partidos y finales apretados. "Se entrena todo, pero muchos factores intervienen en los partidos, desde la cualidad del rival al acierto. Hasta ahora estamos dando un buen rendimiento y hemos competido en casi todos los partidos, pero estamos preparados para seguir mejorando porque liga es larga", decía Segura, que también se refería a KC Rivers, llamado a ser el referente verdiblanco: "Los rivales saben de su capacidad anotadora y todos se enfocan en defenderlo, así que si no está acertado debemos sacar provecho de eso también. No obstante, acertado o no, el rendimiento individual nunca por encima del colectivo".