De Dani a Adriana, una Romero MVP

Adriana Romero fue la MVP del Campeonato de España infantil que de manera brillante conquistó hace 10 días el Unicaja. Segundo título en esta categoría que consigue el club malagueño desde que en 2017 creara la estructura femenina. En tierras gallegas se coronó con un apellido familiar como mejor jugadora. Adriana es hija Dani, que fuera capitán del primer equipo y miembro del histórico equipo del subcampeonato del 95. Ambos fueron reunidos por el club en un reportaje.

"Intento hablarle más de baloncesto por el tema emocional, que se divierta, se lo pase bien. Que cuando tiene un día malo que lo supere, pero intento no meterme en aconsejar cosas del juego, porque igual va en contra de lo que está trabajando con el entrenador. Que se divierta, que vaya a tope, que lo dé todo, que vuelva con ganas de regresar", explica Dani Romero sobre su hija, de la que cuenta cómo fue su progresión: "Tiene gestos míos que me reconozco, pero tiene su toque personal, ha mejorado la especie. Es nerviosa, pero muy tranquila en sus cosas. Ella tiene muy claras las cosas, se organiza muy bien, le hemos inculcado las prioridades. Le encanta el baloncesto, lo vive más que yo. Pero sabe que para disfrutar de ello tiene que cumplir con otras cosas. Yo hasta que no tuve 12 años no cogí un balón de baloncesto, ella está desde niña, con 4-5 años, con los primos. Su primo mayor Jano [Fernández, varios años en la cantera cajista y ahora en el Basket4Life y CB El Palo] juega también y ella empezó en las escuelas del Rincón. Entró después en el Novaschool, en equipos masculinos, porque no había femeninos específicos. En último año en mini se quedó en el infantil del Novaschool y ya en edad preinfantil entró en el Unicaja. Han sido dos años raros por la pandemia. En total han sido 11 meses, no dos años completos. Pero lo ha disfrutado mucho y el premio ha sido muy bonito con este título".

"Si tengo alguna duda se lo pregunto", cuenta Adriana sobre cómo es la relación con su padre y qué conocía de su etapa de jugador: "Se mataba por todos los balones, siempre daba lo máximo de él". Acerca de cómo fue el campeonato, la joven Romero recuerda que "estábamos con nervios, perdimos el primer partido, pero íbamos cogiendo más confianza conforme íbamos ganando. Pero queríamos ser campeonas, llegar a la final. Perdíamos 2-17 de inicio ante el Valencia, pero avanzamos y vimos la posibilidad de ser en unos minutos campeonas de España. Éramos un equipo, una familia, teníamos un lema que era creer, soñar y confiar todas juntas y eso nos llevó a la victoria".

"Se pierden años de vida en la grada, aunque se disfruta mucho más cuando las cosas salen bien", acaba Dani Romero, padre de Adriana, una MVP en el Campeonato de España infantil.