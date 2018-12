Hay incertidumbre en el Unicaja Baloncesto con la lesión de Carlos Suárez. Las pruebas a las que se sometió el madrileño para ver el alcance de la rotura en el gemelo no salieron nítidas y hay que esperar al grado de la rotura. En principio, no se valora salir al mercado, aunque el periodo de baja del capitán puede prorrogarse varias semanas

El cuatro de guardia en la plantilla cajista es Dani Díez. El también madrileño se divide a la hora de realizar los ejercicios, es al mismo tiempo el sexto grande y el séptimo pequeño para hacer más larga la plantilla. Tuvo buenos minutos jugando de cuatro en Kazán, cuando Suárez no pudo desplazarse por un esguince de tobillo hasta Rusia.

"He jugado toda mi carrera de cuatro hasta los 16 años", decía Díez, que pondera que hay cierta similitud en el baloncesto moderno entre el alero y el ala-pívot: "Es cierto que es muy parecida al tres porque estás abierto y son situaciones en las que puedes encontrar tiros más librados. Estás más cerca del aro, puedes rebotear más... Tiene ventajas y desventajas, pero todo lo que sea ayudar al equipo y ganar está bien. Me siento cómodo de cuatro, la verdad, y en Kazán pude hacer un buen partido. Ojalá repita y ayude al equipo".

El domingo cumplirá Dani Díez 200 partidos con la camiseta del Unicaja en partido oficial. "Nunca me lo imaginé. La verdad es que es un orgullo llegar a tantos partidos en un club con la historia del Unicaja, con tanto nombre", afirmaba en su cuarta temporada en el club malagueño: "Ojalá cumpla muchos más. Estoy muy agradecido a todos los que me ayudaron a estar aquí. Estoy a gusto en la ciudad, tengo muchos amigos que me ayudan a rendir. Ojalá pueda cumplir muchos más aquí".

Díez quiere celebrar la efeméride este domingo ante el Baskonia. "Viene un rival que tiene ganas de ganar aquí, nos jugamos estar arriba, no hemos perdido en el Carpena. Ojalá sigamos con esa buena racha tras ganar al Barcelona, un gran rival que nos dio confianza. Es otro test que vamos a intentar superar", analizaba el alero: "Es un rival muy duro y difícil. Aunque no venga Shengelia tiene muy buenos jugadores. Hay que estar concentrados los 40 minutos para ganar".

Sobre los puntos fuertes del equipo vitoriano, Díez señalaba que "tiene muy buenos bases, tres hombres con mucho talento. Un juego interior muy fuerte con Poirier que hace daño, Voigtmann que abre el campo... Con la baja de Carlos Suárez tenemos que dar un paso adelante todos. Ganar por nosotros, por la afición y seguir arriba".