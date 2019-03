“La gente lleva razón, tenemos que ser más duros”

Dani Díez (Madrid, 1993) fue protagonista en el triunfo del Unicaja ante el Delteco GBC, su ex equipo. Su energía en el tercer cuarto fue capital para conquistar el triunfo. Estuvo partido y medio sin jugar por decisión técnica, pero no se rasgó las vestiduras y salió a por todas.

–¿Qué sensación le quedó tras el partido del domingo?

–Después de la gastroenteritis de la semana pasada, que apenas fue un día y medio pero perdí mucho líquido, lo he intentado hacer lo mejor posible en Vitoria y Berlín, no salieron las cosas bien para mí y para el equipo, defendimos muy mal aunque afortunadamente pudimos remontar en Alemania. El del Gipuzkoa era un partido difícil de ganar aquí después de la derrota del viernes. Estamos defendiendo muy poco. Yo creo que echamos cojones y es lo que tenemos que hacer. Ahora tenemos una final mañana y vamos a ir a ganar a Berlín

–Hablaba de la defensa. ¿Es problema de actitud? ¿De falta de comunicación entre ustedes?

–Se nos ha criticado mucho por falta de actitud. Somos profesionales y tenemos que acatarlo. Pero yo no creo que haya falta de actitud. A veces nos colapsamos y al no defender bien el 1x1, que es lo principal que tenemos que parar del rival, las defensas no están siendo buenas. Entonces vamos a tener que dar un paso adelante en ese sentido. En eso la gente lleva razón y el equipo tiene que ser más duro.

–¿Qué tipo de partido espera en Berlín?

–Una final, dejamos perder una oportunidad de oro en Málaga. Dimos, además, una mala imagen en el último cuarto, pero vamos a intentar ser duros en el rebote, controlarlo, y evitar la manera en la que corren. Tienen una facilidad alta para correr mucho y anotar en contraataque puntos fáciles. Hay que evitarlo.

–No jugó en el segundo partido de la serie y tampoco lo hizo hasta bien entrado el tercer cuarto ante el Delteco.

–Para mí no es fácil, todos queremos jugar. Acepto la decisión del entrenador y trato de trabajar todos los días para ganarme su confianza. Sé que él intenta ser justo. Tras el partido me felicitó delante de los compañeros en el vestuario. Con eso me quedo, con que cada vez que salga a la pista sé que tengo que dar el 100%. Unos días salen bien las cosas en ataque y otros no, pero yo intento dar siempre el 100%.

–El público le recibió con entusiasmo y hasta le despidió con gritos de MVP.

–Agradezco muchísimo el apoyo del público, cuando me sacaron y cuando me cambiaron me llegó. Sólo le digo que seguiré trabajando al 100%.

–¿Le respalda?

-Reconforta mucho. Cualquier jugador quiere ser querido por su gente y llevo cuatro años aquí. Hay veces en las que no me salen las cosas y yo soy el primer autoexigente aunque la gente no lo crea. Ojalá siga en la línea. Defender a tope, rebotear, que es lo que nos pide Luis ahora, y ayudar al equipo a ganar.