Dani Díez: "Jaime es un gran amigo, nos va a dar desparpajo"

Dani Díez es uno de los protagonistas de la campaña de abonados del Unicaja. "Se ha plasmado que lo pasamos muy bien con Alberto y Carlos. Queremos transmitir eso, que vamos a dar la talla en un año ilusionante", decía el alero madrileño, que celebra el equipo que se está formando en Los Guindos.

Cuestionado por la plantilla, destaca Díez que conoce bien a Jaime Fernández, con el que fue campeón de Europa sub 16 en 2009, en una selección en la que estaba el malagueño Luis Conde. "Es un gran amigo mío de las selecciones inferiores. Tiene desparpajo en la pista y nos ayudará mucho. Necesitamos un escolta-base anotador y él lo va a ser. Tiene 25 años y a primer nivel no jugó demasiado, pero seguro que lo hará genial Ha mejorado un montón y tiene una gran progresión", decía el madrileño, que recordaba que "hemos traído a dos jugadores del Olympiacos, Roberts y Wiltjer, y queda un interior para cerrar la plantilla. Tenemos un plantel ilusionante, con un entrenador nuevo y con gran trayectoria".

"Llevo tres años en Málaga, es mi segunda casa. Tuvimos momentos buenos y malos, he mejorado gracias a Joan y al club, me abrieron puertas y agradezco la confianza por la renovación de dos años. Aún tengo mucha proyección", reflexionaba Díez sobre su progresión en Málaga, aún no refrendada con su presencia continuada en la selección: "No depende de mí, intenté ayudar lo máximo, si Sergio no me llamó sus motivos tendrá. Estoy centrado en hacerlo bien en el club y espero que me llegue la oportunidad".

"Aún no hablé con Casimiro, me han llegado opiniones muy buenas sobre él", remachó Díez sobre el nuevo técnico.