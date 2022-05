Danilo Gallinari y Kemba Walker, profesores de Álvaro Folgueiras en el BWB

La NBA, la FIBA y la Federación Italiana de Baloncesto (FIP) organizan el Basketball Without Borders (BWB) Europe, que se llevará a cabo en Sport Village Assago y Bocconi Sport Center en Milán (Italia), desde este miércoles 1 hasta el próximo sábado 4. Allí estará el malagueño del Unicaja Álvaro Folgueiras, que podrá disfrutar de una gran experiencia. El joven paleño ha completado una gran temporada en el equipo de Liga EBA, ha podido entrenar puntualmente con el primer equipo e incluso ha entrado en alguna convocatoria. Prepara su participación en el Mundial sub 17 de Málaga, para lo que ya tuvo una toma de contacto con sus compañeros la semana pasada. Varios de ellos, de hecho, le acompañan en esta experiencia para jugadores nacidos en 2005.

El 19.º campamento de la BWB Europa marcará la primera vez que el programa global de desarrollo y alcance del baloncesto de la NBA y la FIBA se llevará a cabo en Europa desde 2019 en Letonia y la primera vez en Italia desde 2014 en Roma. La pandemia suspendió su celebración. BWB Europe 2022 reunirá a 62 de los mejores niños y niñas en edad de escuela secundaria de 24 países de toda Europa para aprender directamente de los jugadores, leyendas y entrenadores actuales y anteriores de la NBA, la WNBA y la FIBA y competir junto a sus compañeros de toda la región.

Los campistas y entrenadores también participarán en programas de habilidades para la vida, desarrollo de liderazgo y servicio comunitario. Los campistas serán entrenados por los jugadores de la NBA Danilo Gallinari (Atlanta Hawks; Italia; BWB Europa 2003), Terance Mann (LA Clippers; EE. UU.) y Kemba Walker (New York Knicks). El entrenador jefe de los Memphis Grizzlies Taylor Jenkins (EE. UU.), los entrenadores asistentes de la NBA David Adelman (Nuggets; EE. UU.), Johnnie Bryant (New York Knicks; EE. UU.) y Edniesha Curry (Portland Trail Blazers; EE. UU.), la ex jugadora de la WNBA Raffaella Masciadri (Italia) y la capitana de la Selección Nacional Femenina de Italia y la Virtus Bologna Sabrina Cinili (Italia) serán entrenadoras de BWB Europa.