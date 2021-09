Darío Brizuela mejora y completa una parte importante del entrenamiento

El Unicaja se ejercitó este jueves en el Martín Carpena preparando su partido ante el UCAM Murcia. El equipo malagueño sigue con la ausencia de Francis Alonso, que no se entrenó. El malagueño sufrió una torcedura de tobillo el pasado sábado ante el Herbalife y, aunque no parecía revestir importancias, lo cierto es que no se ha podido ejercitar durante la semana, lo que le convierte en duda para viajar este viernes a Murcia.

En el reverso positivo, Darío Brizuela hizo una parte importante del entrenamiento. Va mejorando del esguince de tobillo que se produjo en Galicia en el último test de pretemporada y que se reveló fuerte. Se cumplen tres semanas este domingo. Las sensaciones son mejores, aunque está catalogado por el club como dudoso. Tras el entrenamiento de este viernes por la mañana se valorará quién compone la expedición para desplazarse a tierras pimentoneras.