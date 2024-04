David Jelinek: "Al Unicaja se la queremos devolver por todo el último año"

David Jelinek (Brno, 1990) es uno de los jugadores más veteranos del UCAM Murcia, vitamina necesaria en una Final Four de BCL, más en un escenario como el el Belgrado Arena, que el checo ya probó en su etapa de Baskonia. Jugador muy prometedor cuando salió de esa factoría de la Penya. Carrera sólida en ACB y encargado de dar forma al Morabanc Andorra, seis temporadas en el Principado en las que compartió cuatro con Ibon Navarro. Reflexiona en Málaga Hoy a pocos días de esa semifinal ante el Unicaja.

-Imponente cómo llega este UCAM Murcia a la Final Four, el equipo de moda.

-Es verdad que este año estamos muy bien en ambas competiciones, que somos capaces de compaginarlas. Muchas veces la BCL te puede influir en ACB, pero no es el caso. La BCL es el principal objetivo que queremos conseguir, llegar a la Final Four y a partir de ahí puede pasar de todo. En la ACB vamos mejor de lo que esperamos, pero ahora el reto es mantenerse en esas posiciones. Claro que estamos en un buen momento, igual no el mejor. Lo importante es la constancia, de estar desde septiembre a un nivel bastante alto. Al principio nos costó porque había muchos jugadores nuevos. Se encontró un estilo y una filosofía muy rápidamente. Se nota que nos entendemos, que jugamos con mucha confianza.

-¿Cómo se está viviendo todo esto en Murcia?

-En Murcia lo vemos como la primera opción real de ganar un título. Nunca hemos estado tan cerca de hacerlo, a dos partidos. Y todo el mundo tiene muchas ganas. Cuántas veces vas a estar tan cerca. En motivación y ganas no nos supera nadie, y lo intentaremos. Primero con el Unicaja y luego ya se vería en la final. Me espero una semifinal muy dura, con mucho físico, el estilo de ambos de correr siempre para adelante, obviamente cada uno intentará parar de la mejor manera que pueda. En el cinco contra cinco, una cuestión de detalles, porque somos equipos con muchas armas.

-Dos equipos que se parecen por filosofía baloncestística de plantilla.

-Creo que nos parecemos al Unicaja. Es un equipo que nos ha ganado recientemente bastante fácil, sobre todo en el último partido en casa. Un emparejamiento que nos están ganando, pero nos gustaría devolvérsela, y más en un momento como la Final Four.

-¿Y ese sentimiento de venganza?

-Ese partido de ACB en diciembre lo tenemos en mente, porque el Unicaja ha sido el único que ha ganado fácil en Murcia. Tenemos en mente por qué nos pasó, qué cosas hay que cuidar y cosas para hacerles daño. Cada partido es un mundo y con cosas distintas.

-También aquella eliminatoria de cuartos del año pasado.

-La recordamos bien. Antes de jugar el primer partido en Málaga, hubo picante en esa eliminatoria, con las dos aficiones diciéndose cositas, que dio salsa a la serie. Estábamos con ganas, ellos se notaron en Málaga que tenían una intensidad alta, nosotros en la vuelta quisimos forzar el tercer partido, pero es verdad que no estuvimos a nuestro nivel ni a la altura. Esperemos que esta vez sí. Se ha creado una rivalidad bonita entre ambos.

-¿Jugarán con esa obcecación que tiene el Unicaja por ganarla?

-El año pasado hicieron todo lo posible por ganarla en casa, lo sabemos. Obviamente este año son los favoritos de la competición, pero creo que estamos en muy buen momento. No lo vamos a poner fácil. El equipo viaja a Belgrado con la idea de ganar los dos partidos y llevarnos ese título. Pueden pensar 'vale, les hemos ganado fácil', pero creo que el Unicaja es consciente de lo que somos capaces de hacer. Esperamos que el Unicaja esté en alerta.

-¿Le consta que viajará mucha gente desde Murcia?

-En Murcia sí creo que va a viajar gente, por las referencias que tengo de amigos. No es caro el abono, pero sí es verdad que el alojamiento y viaje... pues se va un poquito. Pero Belgrado es una bonita ciudad, también la afición de allí está muy bien, pero no hay un equipo local que, igual con los equipos españoles, para las aficiones es un viaje muy jodido. Esperamos que esté por encima el ver una Final Four de BCL, que ya de por sí va a estar muy bien. Personalmente no mucho, pero sí tengo entradas de sobra para poder llevar a amigos, familia, todo lo que quiera.

-¿Se ha tomado al Unicaja como un espejo en Murcia? Vemos que se está intentando retener a toda la plantilla.

-Cuando tienes un equipo que juega bien y gana, pues eso a la gente le llama la atención. Creo que Murcia está entusiasmada con el equipo, nos sentimos muy arropados, sabiendo que se está construyendo algo especial. Y ver que el club está decidiendo renovar a todo el mundo, que cuentan contigo para seguir en el proyecto, es algo que al Unicaja le ha salido muy bien. Es seguramente el mejor año en la historia del UCAM. Alejandro (Gómez), el presidente, el staff... A todos nos gustaría repetir para el año que viene. Parece que la cosa va a seguir así, que es un proyecto de muchos años. Y Málaga es un ejemplo en la ACB de eso, de construir en base a una plantilla para varias temporadas.

-Hábleme de Ibon Navarro, a quien conoce muy bien, casi como un padre.

-En general he pasado mucho tiempo con Ibon, nos llevamos muy bien. Sabemos lo que pasamos el último año en Andorra, que no era fácil en general. Ya seguí hablando con él cuando fichó por el Unicaja, teníamos una relación buena y cercana. Un partido normal, donde te juegas mucho más, pero el saber que está ahí, si el Unicaja pasa a la final, pues somos personas. Desearle lo mejor para adelante porque es una persona con la que he convivido mucho. Tengo muchas historias con él, tanto buenas como malas, de altos y bajos, normal por tantos años en Andorra. Siempre bien porque tuvimos una buena época allí.

-El Unicaja llamó a su puerta en 2014 para ficharle. ¿Estuvo cerca de firmar?

-Pues si hubo alguna opción, yo no me he enterado tanto. Igual sí que pudo haber algo, alguna llamada, al salir de Vitoria, pero realmente no hubo una opción tan cercana. A lo mejor yo me perdí algo. No he tenido algo encima de la mesa tan claro del Unicaja como para poder decidir... Igual me gustaría que eso se produjera un día (risas).

-Puede dar una buena referencia de Tyson Pérez, que sí jugará en Málaga el año que viene.

-Tyson es un gran competidor, siempre quiere ganar, en la pista es de sangre caliente. Pero en el vestuario es un tipo cercano, nunca he tenido un problema con él. Es un gran compañero, y no conozco a un compañero que haya tenido mala referencia, y eso que en Andorra estuve muchos años con él. En la pista se ve ese tipo de jugador que es. Un tío que juega muy duro, a veces demasiado (risas), con mucho físico, por encima del aro. Es un jugador completísimo, que a mí me encanta. Siempre he estado bien con él. Si a veces se calienta, le puede pasar a todo el mundo. Pero en general muy bien.

-¿Y su futuro qué?

-Acabo contrato. Vamos a ver en verano las opciones que hay. Si al club le gustaría que yo siguiera. Me gustaría seguir en España.