David Kravish se suma a la fiesta del triple

En el llamado baloncesto moderno, uno de los principales cambios es la capacidad de los hombres altos para lanzar desde media y larga distancia. Cada vez más el juego evoluciona en la dirección de que los cinco jugadores en pista puedan anotar desde el 6,75 y así se demuestra en los esquemas de muchos equipos. El Unicaja no iba a ser una excepción. Con la llegada de Dylan Osetkowski, los malagueños aseguraban un jugador móvil, con recursos tanto cerca como lejos del aro, pero resulta que no estaba solo en esa tarea. David Kravish se suma a la tarea de abrir el campo y amenazar desde el triple. Al gran tiro de media distancia que ya se le conocía añade ahora una nueva faceta. No es ni su mejor recurso ni su tarea principal, pero pívot naturalizado búlgaro ha demostrado que con buenas situaciones de tiro puede ser una opción efectiva en el lanzamiento, como ocurrió en Salónica, sumando un triple en transición en los últimos minutos que fue clave. Así lo ha reconocido Ibon Navarro, técnico de los malagueños, cuestionado en la previa del encuentro ante el Barcelona por esta versión que está ofreciendo el jugador.

“David ya hacía estas cosas en Manresa y tenía apariciones en Galatasaray, pero nosotros ya sabíamos que era un jugador capaz de abrir el campo desde cinco o seis metros. Le vemos entrenar las series de tiro y es un jugador capaz de meter de tres puntos. Cuando los rivales empiezan a colapsar desde el cinco, él junto a la opción de Dylan es un arma más que tenemos para intentar desatascar, abrir espacios para que jugadores como Tyson, como Darío o como Djedovic encuentren el camino libre para poder irse al aro. No me ha sorprendido porque es una de las cosas que conocíamos de él, aunque no es lo que destacaba más en Galatasaray. Si sabíamos que era capaz de hacerlo”, explicaba Navarro.