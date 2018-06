"Debo conseguir estabilidad en el juego"

En la pista central del Carpena parece que hay una discoteca, pero no. Morayo Soluade, gran aficionado a la música, tiene un altavoz a todo trapo mientras él, Romaric Belemene y Alberto Díaz se entrenan a las órdenes del preparador físico, Diego Vázquez. Acaban chorreando de sudor. Ha sido la dinámica de postemporada del base malagueño, varias horas de trabajo matinal cada día junto a jóvenes de la cantera de Los Guindos. Inconformista y sabedor de todo lo que tiene que mejorar, se prepara ahora para una gran experiencia, el previsible debut en partido oficial con la selección española la próxima semana. Hoy está citado en Madrid. Alberto Díaz (Málaga, 1994) analiza la temporada, la selección, el cambio de entrenador, su progresión y altibajos... Una charla sincera con buenas dosis de autocrítica.

-Empieza una aventura distinta, el debut oficial con la selección absoluta.

Aún no hablé con Scariolo, pero sé que en la selección debo dar energía, ilusión y ganas para ayudar

-Que te llame la selección es bonito, además para una competición oficial. Es algo muy ilusionante que intentaré aprovechar. Empecé con la sub 16, fue mi primera convocatoria. Después jugué también europeos sub 18 y sub 20 y el Mundial sub 19.

-¿Ha hablado con Sergio Scariolo?

-Aún no hablamos, pero tengo claro qué tengo que hacer. Ir a darlo todo y ayudar todo lo que se pueda. Sé que voy a aportar energía, ilusión y ganas.

-Compartirá posición con Quino Colom y Rodrigo San Miguel.

-Son jugadores que conozco bien, jugué contra ellos y desde entonces tienes algún contacto. Nos conocemos de tiempo atrás. Son grandes bases y estoy encantado de trabajar con ellos.

-Al jugar en Eurocup el Unicaja la próxima temporada se abre la posibilidad de ir en las próximas ventanas

-Siempre es bonito tener esa opción, siempre que pueda ayudar ahí estaré para la selección. Pero pienso ahora en lo que viene. Poder jugar en Málaga es especial, la primera vez que fui convocado ya fue en Benahavís, he tenido suerte.

-Acabó la temporada hace ya casi un mes. Con la distancia, ¿cómo la valora?

-Hemos hecho un año relativamente bueno, pero lo empañamos en el último mes, pegamos un bajón. Hay que aprender eso, que se puede hacer bien durante el año, pero al final es donde se juega todo y consigues o no los objetivos. Teníamos la ilusión de ir a la Euroliga, pero no pudo ser. Ahora vendrá otra temporada ilusionante.

-Acaba la etapa de Joan Plaza.

-He tenido un crecimiento deportivo y personal muy alto con él. Ha creído en mí en todo momento, he disputado muchos más minutos de los que podía imaginar, ganamos la Eurocup, me dio galones y libertad para tomar decisiones... Es una persona de esas que siempre te deja marcado.

-¿En su despedida le habló de por dónde debía ir su progresión?

-Se habla durante el año. A él le gusta que los jugadores mejoren individualmente, no sólo para el interés del equipo sino para el crecimiento propio del jugador. Tenemos una muy buena relación y, como en todo trabajo, da pena acabarlo.

-Se va un entrenador importante pero llega con el que debutó en ACB y le dio la opción de ir a Fuenlabrada.

-Sin duda, es otro de los artífices de que yo esté aquí. En un momento muy difícil confió en mí para debutar y siempre le estuve muy agradecido. Me llevó a Fuenlabrada y tengo la espinita de que él no pudo seguir a mitad de temporada, de no haber ayudado a cambiar la dinámica. Ahora es un nuevo reto y tengo ganas de demostrarle que no se equivocó conmigo.

-¿Cómo es Luis Casimiro como entrenador?

-Es exigente, deja libertad para tomar decisiones pero exige un punto de intensidad tal que si no lo das todo no juegas.

-¿Le ve un entrenador para un Unicaja ambicioso y no de perfil bajo?

-Sí, no creo que sea de perfil bajo, en absoluto. Hay muchos entrenadores, no hay que etiquetar. Todos conocíamos a Pedro Martínez y no hace tanto estaba en equipos de zona baja, hace tres o cuatro años estaba en Manresa peleando para no descencer y mira, ahora ha sido campeón y subcampeón de Liga en los dos últimos años. No hay que poner etiquetas y menos a Luis Casimiro, que lleva más de 20 años en ACB, que ha ganado la Liga, la Supercopa... Eso es experiencia que no se puede obviar.

-Renovó Waczynski y ya hay siete jugadores confirmados del equipo de la pasada temporada.

-Siempre es bueno. Los jugadores que se quedan son afines con la afición, hay conexión e identificación. El club sabe que sienten lo que es Málaga. Tener un bloque así es importante.

-Faltan los jugadores que marquen la diferencia.

-Siempre hay jugadores con un rol mayor, pero afortunadamente yo no decido nada (risas). El verano es largo, estamos al principio. Ahora se mueven los grandes equipos y hay que esperar.

-¿Echarán de menos a Nedovic?

-Es una persona con un talento espectacular.

-¿Es el mejor compañero que tuvo?

-Seguramente el más talentoso con el jugué, sí. Es una baja complicada de cubrir, claro. Pero todos tenemos que dar un paso.

-¿Cómo ve el paso de la Euroliga a la Eurocup?

-La Euroliga es muy bonita, pero la Eurocup es muy ilusionante, es una oportunidad de luchar por un título. Se puede disputar un título más y eso siempre es un aliciente.

-¿Qué considera más urgente en su progresión?

-Una estabilidad en el juego. He tenido muchos altibajos este año, quizá por número de partidos y el nivel de ellos. Es verdad que, quitando el tiro y esa toma de decisiones que intento mejorar, lo que más me ha costado es esa regularidad mental. Debo conseguirla.

-Siempre ha destacado por su madurez y fortaleza.

-Sí, pero es algo que me ha fallado este año. Venía de ser sólido y me ha costado, quizá por el nivel físico. Quiero recuperar esas sensaciones mentales de estabilidad.

-Le vemos trabajar duro en verano. ¿Qué hace?

-Manejo de balón, tiro, físico... Una mezcla de todo. También trabajo de coordinación con Boni [Ndong].

-El base actual debe manejar el pick and roll lo mejor posible para desequilibrar. ¿Qué es lo siguiente que debe optimizar en ese lance del juego?

-El siguiente paso mío en el pick and roll es afinar la parada y tiro. Es algo en lo que tengo que mejorar. Estoy en ello. Si consigo dominarla bien me dará un abanico más amplio de ventajas.

-¿Y acelerar la mecánica de tiro?

-Es verdad que lo intento durante el año, es un proceso delicado. Ahora con la selección es más difícil trabajarlo. Es lento, va poco a poco. Lo intento durante la temporada. Es más complicado durante el año que en verano, pero se trata de mejorar. Si no se puede ir a 20 por hora pues se va a cinco por hora. Pero siempre a mejorar.

-Habló alguna vez este año del salto físico en la Euroliga y la dificultad defensiva.

-Uno va confiado en que puede hacerlo y es capaz, pero cuando subes el nivel ves que no eres tan rápido y fuerte de piernas como otros. Por mucho que te lo digan, hasta que no lo experimentas no eres consciente totalmente. Tengo que trabajar todo eso y estar mentalmente bien preparado.