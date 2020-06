Deon Thompson: "Ellos tuvieron demasiados tiros libres"

Deon Thompson está exhibiendo un mejor rendimiento en esta fase final que en el grueso de la temporada. Aporta puntos, parece físicamente un punto mejor y quizá se beneficia de lo que aporta Gal Mekel a la hora de construir. Eso sí, sufrió defensivamente como era esperable ante rivales de altísimo nivel como los del Barcelona.

"En el tercer cuarto fue cuando aparecieron más dificultades para nosotros. Creo que estábamos jugando buenas defensas, pero no las concretamos. Cedimos demasiados rebotes ofensivos, ellos tuvieron demasiados tiros libres en el tercer cuarto. No completamos buenas defensas recuperando el balón", explicaba el jugador californiano, al que no extrañó el partido de los interiores del equipo catalán: "Son muy buenos jugadores, todo el mundo lo sabe. Cuando juegas ante un equipo así como el Barcelona, vas a tener problemas con Tomic y Mirotic. Quizá les permitimos demasiados puntos fáciles, puntos en transición".

"Tenemos tres partidos más, tres oportunidades para acceder a las semifinales. Ahora lo más importante es descansar, liberar la cabeza y pensar en Badalona", decía Thompson sobre lo que viene ahora, al tiempo que explicaba cómo se siente en una pista vacía, sin público. "Es una atmósfera rara, pero cuando amas el baloncesto, es baloncesto en estado puro. Cinco contra cinco, estamos aislados sólo jugando al baloncesto. Hemos recibido el calor y el cariño de nuestros aficionados a través de los mensaje. Ahora tenemos que centrarnos en ganar a Badalona y ya veremos después".