Destacan Morgan y Javi Rodríguez

Los cachorros de Los Guindos están repartidos por toda Europa. En Skopje (Macedonia), Morgan Stilma participa en el Europeo sub 18 (división B) con Holanda. El que será jugador número 13 para Luis Casimiro jugó un buen partido en la derrota de su equipo ante Israel (75-80). Metió 14 puntos y capturó cuatro rebotes para firmar 13 de valoración.

Mientras, en Palma de Mallorca juegan un torneo las selecciones sub 16 y sub 17. Ayer se midieron entre ellos y los más pequeños vencieron con contundencia (78-54). Brillante partido de Javi Rodríguez con la sub 16. Metió 18 puntos (3/3 en tiros de dos, 4/7 en triples), repartió cuatro asistencias y fue el jugador más valorado (20) del partido en 21 minutos en pista. Jeffry Godspower sumó cuatro puntos, seis rebotes y dos robos y Pablo Sánchez cinco puntos y una asistencia. En la sub 17, Ismael Tamba hizo siete puntos y cuatro rebotes y Alessandro Scariolo, dos tantos y un rechace.

La sub 18 femenina, con la fuengiroleña Ana Jiménez en sus filas, juega en Udine (Italia) un torneo de preparación para el Europeo y sigue teniendo protagonismo la jugadora del Unicaja. En 18 minutos en pista firmó siete puntos, tres rebotes y dos asistencias en la victoria de España (75-50) ante Serbia.