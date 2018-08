Díaz, pies de plomo

Alberto Díaz dio por concluidas sus vacaciones hace un par de semanas. Fue un gran año el que completó el pasado curso, con el postre dulce de la llamada de la selección, algo que recuerda con felicidad. En apenas cinco días comienza la pretemporada a las órdenes de Luis Casimiro, alguien que le conoce bien.

A la vista, el arranque de la competición liguera, y un poco más allá, la Eurocup. El pelirrojo no quiere ataduras, ni promesas, va con pies de plomo cuando se le cuestiona por Europa y el objetivo del club. " No me pondría como favorito. Hay grandes equipos, con grandes presupuestos. Evidentemente Unicaja ya tiene un nombre a nivel europeo, es uno de los grandes. Pero tanto como favorito, no creo", dijo recientemente en los micrófonos de Cope Málaga. "Nuestro objetivo es pelear el título. Estar, pelear e ir a por todo", añadía, pero siempre con su habitual cordura: "Evidentemente nuestro sueño e ilusión es alcanzar el título pero vamos a ir viendo como se dan las primeras fases y luego marcamos los objetivos".

El malagueño espera que este sea su año, aunque no se olvida del grupo: "Intentaremos que vaya lo mejor posible, pero siempre pensando en lo colectivo". Esta temporada estará guiado por Luis Casimiro, hombre que le hizo debutar en su anterior etapa en el Unicaja y que le moldeó en Fuenlabrada: "Ya he tenido la oportunidad de hablar con él. Muy contento de que esté aquí y con muchas ganas de empezar con él. Se tiene una imagen equivocada de él. Es una persona que aspira al máximo, que tiene mucha ambición y que intenta explotar lo mejor de cada jugador. Viene de hacer la mejor temporada de la historia del Gran Canaria, con un objetivo claro y nosotros esperamos cumplir esos objetivos".

Atrás queda una etapa de cuatro años junto a Plaza, Díaz ve positivo el cambio: "Es verdad que Plaza nos ha marcado de forma deportiva. Es un gran entrenador, que nos ha ayudado mucho. Al final es cambiar un poco el estilo de juego, la mentalidad... Luis nos va a aportar cosas muy buenas". Otro que cerró su periplo cajista al final de esta campaña fue Nedovic, al que el malagueño considera "pieza importante" y "referente europeo", pero ante lo que tendrán que adaptarse: "Se han hecho buenos fichajes, con gente joven y con ganas de mejorar y con mucha calidad. Tendremos que adaptar nuestra forma de juego pero podremos solventar ese hándicap".

También valoró las llegadas, que esta temporada han sido pocas con respecto años anteriores, manteniéndose el grueso de la plantilla: "Muy bien, contento. A Jaime ya lo conocía y creo que nos va a ayudar muchísimo, es un placer que esté con nosotros. Robert igual. Voy a aprender mucho con él. Por la parte interior, creo que la hemos reforzado mucho. Tenemos gente que tira, gente muy física, gente con calidad... tenemos un equipo muy completo y competitivo".