Djedovic es baja en el Unicaja y se viste en su lugar Saint-Supéry en Fuenlabrada

El Unicaja compareció en Fuenlabrada con varios jugadores que no se habían podido ejercitar durante la semana porque tenían gripe. Y Nihad Djedovic no pudo ser de la partida, médicos y cuerpo técnica optaron por que el bosnio no se vistiera porque no estaba en buenas condiciones. En previsión, el club había viajado con 12 jugadores a la ciudad madrileña y ocupó su lugar en la convocatoria Mario Saint-Supéry.

El joven y prometedor canterano, de 16 años, entrena a tiempo completo con el primer equipo y esta semana volvió a trabajar después de recuperarse de un problema en el sóleo que le había tenido apartado un par de semanas de la actividad y de los partidos con el equipo de Liga EBA. Entrenó con normalidad estos días y por eso se decidió que se vistiera.