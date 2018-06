Doble sesión en el Carpena y previsible estreno de Alberto

Este domingo juega la selección española de baloncesto, por primera vez en un partido oficial, en Málaga. Será a partir de las 18:30 horas (Cuatro), recibiendo a Bielorrusia en el último partido de la primera fase de clasificación para el Mundial.

A las órdenes de Sergio Scariolo, con el malagueño Alberto Díaz en sus filas, se intenta acumular victorias para la segunda fase, aunque antes juega hoy desde las 20:00 horas, en Eslovenia, ante la vigente campeona de Europa. El malagueño ha sido elegido por Sergio Scariolo entre los 12 convocados para un duelo complicado. Compartirá la posición de base con Quino Colom y Rodrigo San Miguel.

Puede ser el primer partido oficial de Alberto Díaz con la selección absoluta, pero si no, tendrá otra opción el domingo en Málaga. En la presentación del encuentro, celebrada ayer en el Carpena, se hablaba de la circunstancia de que ese mismo domingo a las 16:00 horas juega España los octavos de final del Mundial de fútbol ante Rusia. Ante la imposibilidad de cambiar el horario del baloncesto se ha optado por abrir desde las 15:30 horas el Palacio para que el aficionado no tenga que elegir. El ritmo de venta de entradas no es malo, pero quedan todavía bastantes entradas disponibles.

Además, otros cinco jugadores del Unicaja (Shermadini, Salin, Milosavljevic, Soluade y Waczynski) se ponen hoy manos a la obra con sus respectivas selecciones.