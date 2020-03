Domas Sabonis: "Carlos Suárez me trató increíble, me cuidaba dentro y fuera de la pista"

Domantas Sabonis está, como todo el mundo del baloncesto y el deporte, parado. El lituano de Torremolinos ha visto cortado su temporadón por el coronavirus con Indiana Pacers, que le ha llevado a ser All Star con 23 años. El canterano del Unicaja ha conseguido un estatus muy importante en la NBA, liderando a su equipo en anotación y rebotes y siendo uno de los mejores pívots pasadores de la competición.

Domas intervino en Onda Cero y relató su experiencia en la mejor liga del mundo, donde cumple su cuarto año, con algunos recuerdos a su etapa en Málaga. "Soy básicamente malagueño", decía hace un par de años en el partido de novatos del All Star. Y recordaba cómo soñaba desde su casa de Torremolinos y jugando con sus amigos en la consola lo que ahora está viviendo en realidad. "Hay muchos jugadores jóvenes convirtiéndose en estrellas que van a ser para mucho años. Era la primera vez que había nueve All Star en su primera vez, hacía mucho tiempo que no pasaba. Es increíble la experiencia, inolvidable estar en el mismo vestuario que ellos. Ver cómo se prepararan, hacen cosas, estar en la pista con ellos... Es algo increíble. Es algo así como estar en un parque de atracciones. De chicos piensas en esto. Recuerdo de pequeño jugando a la play con mis amigos en Málaga al baloncesto y ahora estoy ahí. Que pudieran estar todos mis amigos y mi familia fue impresionante".

En el programa intervino Carlos Suárez, el único jugador que sigue en la primera plantilla desde que llegara Domantas Sabonis al primer equipo. En un mensaje cariñoso, el capitán cajista le reprochaba que no hubiera visitado a sus ex compañeros desde que se había ido a la NBA. "Carlos me trató increíble, desde el primer día fue el primero que me ayudó, me cuidaba dentro y fuera de la pista, me daba confianza. Recuerdo que me dio un consejo que todavía recuerdo: 'Los tiros libres, cuanto más rápido los tires, mejor'. Y más cosas que siempre se quedan contigo. Practicas el tiro tantas veces y es memoria".

También hablaba Kenan Karahodzic, compañero de la generación de 1996, que recordaba una final de Campeonato de España en Galicia, en 2014, en la que Domas no pudo acabar el partido porque debía irse en otro avión con el primer equipo. "Ahora habla mucho mejor español Kenan", bromeaba Domas sobre el que ahora es jugador del CB Marbella.

Acerca de su temporada en particular, Domas agradecía a Nate McMillan la confianza. "Me han dado una oportunidad de ser titular y ganar más partidos. Tengo más responsabilidad, el juego pasa mucho por mí, confía el coach en que tenga el balón en las manos. No sé si sorprende, cada equipo tiene grandes, como Jokic y Adebayo, que tienen mucho balón y crean juego. Jugamos con muchas chicos, pero también jugar al poste y coger rebotes es importantes, podemos hacer cosas distintas", explicaba el pívot.

"Esta últimas dos-tres semanas jugamos mejor con la incorporación de Oladipo, nos hemos acostumbrado a él y hemos empezado a jugar mejor después de los primeros partidos que perdimos con su vuelta. Este año hay jugadores nuevos, pero estamos ganando", decía Domas, que se ve peleando en un futuro por el anillo: "Claro que sí, vamos mejorando, cada día tenemos jugadores mejores, jugadores que pueden hacer algo más y hacernos crecer". "Papá está muy orgulloso", acababa Domas sobre qué pensaba Arvydas sobre su trayectoria.