Domas Sabonis homenajea a su padre y pierde en Portland

Nuevo partido ajustado para los Indiana Pacers de Domas Sabonis y derrota esta vez. El equipo del canterano cajista cayó en Portland (110-106), con 15 puntos, 12 rebotes y cuatro asistencias suyas. Lució, por cierto, zapatillas especiales en su regreso al lugar donde nació y jugó su padre.

I don't post many sneakers of opposing players, but I'll make an exception for Domantas Sabonis honoring his father Arvydas by wearing these @JustinTigner customs to Moda tonight pic.twitter.com/Yvl1sTDHcf