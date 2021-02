Domas Sabonis no puede impedir otra derrota de Indiana

Domas Sabonis no puede saborear completamente su condición de All Star. El canterano del Unicaja ve cómo su equipo, Indiana Pacers, está inmerso en una racha de derrotas amplia. La última llegó la pasada madrugada ante los New York Knicks, este año un equipo más serio de la mano de Thibaudeau (110-107) en el Madison Square Garden.

Sabonis se quedó con 15 puntos (3/8 en tiros de dos, 2/2 en triples y 3/5 en libres), nueve asistencias y siete rebotes. En el penúltimo ataque del partido, con Indiana dos abajo, perdió el balón que podía haber dado la prórroga o el triunfo. Con esta derrota, Indiana tiene un balance de 15-17 y cae hasta la novena posición, dentro de la extrema igualdad en el Este, donde desde el cuarto hasta el 14 hay sólo cuatro victorias de margen.