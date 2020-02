Domas Sabonis, otra noche en dobles figuras y van 45

El lituano de Torremolinos, Domantas Sabonis volvió a tener una noche estupenda en la NBA. El canterano del Unicaja fue clave en la victoria de Indiana Pacers sobre Portland Trail Blazers por 106-100 y firmó una actuación con 20 puntos, 11 rebotes, cuatro asistencias y un balón robado siendo el máximo anotador de su equipo y también el que más capturas consiguió.

Con esta actuación, Sabonis suma un total de 45 encuentros instalado en las dobles figuras (lleva jugados 56 en esta campaña) y se confirma como uno de los hombres más rentables en el plantel de Indiana. Sabonis ha sido titular en todos los envites que ha disputado esta temporada.

Los Pacers están instalados en la sexta posición de la Conferencia Este con 35 victorias y se medirán en la madrugada del sábado do a los Cleveland Cavaliers. Sabonis completa una racha de cuatro partidos –tras el All Stars– consecutivos con dobles figuras: a la noche contra los Blazers se unen los 21 puntos, 15 rebotes y nueve asistencias contra los Hornets; 14 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias contra los Raptors; y los 24 puntos y 13 rebotes contra los Knicks. El canterano de Los Guindos sigue mejorando los registros de sus campañas anteriores y es uno de los jugadores más determinantes de su equipo.

