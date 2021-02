Domas Sabonis no puede tumbar a los líderes del Este

No fue una buena noche para los Indiana Pacers de Domantas Sabonis, que dominaron el grueso del partido ante los Sixers, líder de la Conferencia Este, para acabar cayendo en el último cuarto (110-119). Hasta por 19 puntos ganaba poco antes del final del tercer cuarto el equipo de Indianápolis, pero no fue suficiente ante un rival que no disponía de su jugador franquicia, Joel Embiid.

Se rompió la racha de dobles dobles acumulada por el canterano del Unicaja, con el asterisco de un partido en el que se marchó lesionado, desde que comenzó la temporada. Se quedó con 21 puntos, ocho rebotes (8/12 en tiros de dos, 0/5 en triples y 5/5 en libres) y tres asistencias, con seis pérdidas en el debe. Indiana queda con un balance de 11-9 en el quinto puesto de la Conferencia Este.

No obstante, la candidatura de Domas al All Star permanece. En la propia web de la NBA se le presentaba como uno de los jugadores internacionales con más opciones para jugar (o si no se juega, contar con ese prurito) el All Star. "Sabonis ha continuado a un nivel excelso con su máxima de carrera en puntos y asistencias e incrementando considerablemente el volumen de triples lanzados con resultados positivos. A esto se une que Sabonis se ha convertido en una máquina de producir doble-dobles consiguiendo encadenar 16 partidos seguidos con dobles dígitos en puntos y rebotes, algo que solo se vio truncado por la lesión sufrida ante los Raptors cuando solo llevaba 10 minutos disputados. El lituano suma ya 18 partidos así, de los cuales 2 fueron triple-doble, remarcando su gran inicio de curso y su candidatura a ser titular en el Este", decía el artículo que se refería a él.