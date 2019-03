Domas pasa revista durante su lesión

No pasa desaparecibido el rendimiento de Domantas Sabonis en su tercera temporada en la NBA. El canterano de Los Guindos es severo candidato al premio al Mejor sexto hombre gracias al papel fundamental que ostenta en la segunda unidad de los Indiana Pacers. Ante los Pistons sumaba esta semana su mejor anotación del curso (23 puntos) y se quedaba en el dique seco por un esguince de tobillo. Tiempo parado que aprovechó para pasar revista a la temporada en Radio Marca.

Habla Domas de esa candidatura al Mejor sexto hombre, algo que toma con naturalidad. "Cuando salgo a jugar, para mí lo más importante es ganar, ayudar a tus compañeros a ganar el máximo de partidos posible. Estas cosas no hay que pensarlas, hay que jugar bien al baloncesto y las cosas ya vendrán a su tiempo", dice.

Cuestionado por la alargada sombra del apellido Sabonis, no lo toma como una carga. "Nunca he pensado en el nombre de Sabonis como jugador. Yo veía a mi padre como mi padre, claro que estoy muy contento y muy orgulloso de lo que ha hecho, pero yo quiero hacer mi propio nombre", asegura. Ahora que está lesionado, aprovecha los consejos de Arvydas: "Lo más importante que me dice que cuide de mi cuerpo porque él tuvo muchos problemas. Es un año muy largo y jugando a este nivel tienes que cuidar al máximo tu cuerpo con masajes, baños de hielo, estirar… porque si tu cuerpo está bien, ya tienes la mitad hecho".

A sus 22 años, tiene mucho por delante, pero es recurrente cuestionar por una retirada en España. Algo que no rehúye. "Sí, he pensado algo así pero todavía queda mucho tiempo, aunque estaría muy chulo", asegura entre risas. De momento, sigue con la evolución de su baloncesto y su físico: "Me encuentro muy bien, este verano he intentado mejorar cada parte de mi juego, el tiro de 3, el poste bajo, la defensa… pero lo más importante ha sido ponerme más fuerte pero a la vez más delgado y más rápido para poder jugar a un ritmo alto y tener más consistencia".

En la entrevista, Domas toca más temas acerca de su experiencia en la NBA y la marcha de su franquicia, en la que se manifiesta "muy contento": "El entrenador (Nate McMillan) confía en mí, me llevo muy bien con él y con todo el mundo y estoy muy feliz".

Rendimiento sin Victor Oladipo

"Al principio nos costó mucho empezar a jugar sin él. Este año fue baja diez partidos, pero jugábamos pensando que iba a volver. Ahora es diferente, los primeros cuatro partidos aún no nos entraba en la cabeza que esta temporada no iba a regresar, pero poco a poco hemos ido jugando mejor, ganando partidos, cogiendo confianza y ahora estamos en un momento muy bueno y tenemos que seguir así hasta final de temporada".

Mercado NBA: Marc a Toronto, Mirotic a Milwaukee, competitividad en el este

"Sí, los equipos que están por delante de nosotros han mejorado aún más y va a ser más difícil ganar a estos equipos top, pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y compitiendo contra cualquiera".

Rival qué más le ha impresionado

"Hay muchos, en la NBA están los mejores. Mi primer año con Russell Westbrook en Oklahoma fue increíble, hizo un triple doble toda la temporada y era increíble verle cada día cómo trabajaba. Después, claro, están los LeBron, Durant... los que ves por la tele, pero cuando juegas contra ellos ves que están a otro nivel".

Impacto de Luka Doncic en la NBA

"Luka está jugando increíble como obviamente veis. Cada día hace un récord de rookie o algo nuevo. Me acuerdo que este verano estaba trabajando en Dallas, jugábamos pachangas y me tocaba en el equipo de Luka. Me encantaba jugar el pick and roll con él, es un base muy listo, sabe usar muy bien su cuerpo, puede hacer de todo. Tirar, pasar, penetrar... Es un jugador muy bueno".

Mundial de China

"Me encantaría estar porque es un año muy importante para llegar a los Juegos Olímpicos del año que viene. Si puedo, siempre quiero estar ayudando y peleando por mi país".