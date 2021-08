Dudas, preguntas y respuestas para los abonados del Unicaja

El Unicaja lanzó una comunicación explicativa para los abonados sobre cómo será el regreso al Carpena, pero quiso también ahondar en posible dudas, preguntas y respuestas que pueda tener el aficionado cajista para volver.

¿Este año hay campaña de abonos?

No. No va a haber campaña de abonos como tal. Vamos a hacer una campaña de retorno para que todos nuestros abonados tengan la oportunidad de asistir al mayor número de partidos posibles.

No será un abono, sino un derecho preferente de compra por partidos SIEMPRE A PRECIO DE ABONADO.

Todos los abonados se van a dividir en tres grupos

El calendario se va a dividir en tres grupos de partidos

El 1 de septiembre se hará un sorteo para emparejar los grupos de partido con los grupos de abonados.

Cada grupo tendrá un derecho preferente de compra de sus partidos hasta 5 días antes de cada partido, después estará disponible para ellos pero también para los otros dos grupos (hasta tres días antes) y finalmente también para el público general (hasta el día de partido).

Grupo 1 Preferencia desde 10 días antes (aprox) hasta 5 días antes

(Solo para los STLC las primeras 24 horas)

Grupos 2 y 3 Preferencia hasta 3 días antes de cada partido

Público General (Precio Taquilla) Desde 2 días antes

¿Cuál es el aforo del Martín Carpena?

Según normativa de la Junta de Andalucía a fecha 15 de agosto de 2021, se establece una disposición dentro de la instalación (ocupación de los asientos alternos ocupados de izquierda a derecha y filas alternas libres) hasta un máximo del 30%. En el caso del Martín Carpena, esta aplicación reduce el aforo al 26%.

Este escenario además será revisado cada 15 días por lo que no podemos garantizar un aforo mínimo durante toda la temporada.

¿Tendré que comprar la entrada para cada partido?

Sí. No se podrá comprar todo el paquete de entradas porque no sabemos la disponibilidad que vamos a tener para cada partido ya que el aforo permitido se revisa periódicamente. Por ello será necesario que cada vez que quieras asistir a un partido, compres tu entrada individualmente.

Para los “Siempre Te Llevo Conmigo” la entrada más barata será de 2 € (infantil en canasta superior) y la más cara 18 € (adulto en tribuna) y para el resto de abonados, los precios serán entre 3 € (infantil en canasta superior) y 19 € (adulto en tribuna).

¿Las entradas se pagan a precio de taquilla?

NO. Si eras abonado en la temporada 19/20, las entradas las tendrás a precio de ABONADO.

Se han agrupado las zonas y se ha establecido un precio medio de cada partido en cada zona. En el caso de los “Siempre te Llevo Conmigo” será un precio un 5% más barato que en la temporada 19/20 (ultima que hubo campaña de abonado)

En el caso de los demás abonados se mantiene el precio de los abonos de la temporada 19/20)

¿Puedo comprar más de una entrada desde mi perfil?

Solo se podrá comprar una entrada por abonado. Pero si quieres comprar las entradas juntas para tu familia o grupo de amigos, recuerda que puedes fusionar los perfiles para que una sola persona pueda hacer la compra de varias entradas en una sola gestión. AQUÍ puedes ver cómo.

¿Sólo podré ver los partidos que le toquen a mi grupo?

En principio el derecho preferente lo tienes para esos partidos, pero en el resto de encuentros, si una vez agotado el plazo de compra para su grupo de abonados, quedaran entradas disponibles, tendrás opción de comprar para esos partidos también.

¿Cómo sé cuando empieza mi plazo de compra?

Cada vez que se inicie un plazo en el que tengas preferencia, recibirás un email que te avise. Por eso es importante que éste dato esté actualizado en tu perfil de abonado. También informaremos a través de la web y nuestras redes sociales por lo que es importante que estés atento a la información.

¿Podré sentarme en mi asiento de abonado?

No. No podremos asegurar la localidad de abonado, ya que en las restricciones de aforo se establece también una disposición de los asientos habilitados. Para cada partido podrás elegir entre todos los asientos disponibles, ya sea en tu zona de abonado o no.

¿Y si no quiero ir este año a ningún partido?

No tendrás que hacer nada. No se te pasará ningún recibo ni tendrás que pagar nada y mantendrás tus ventajas de abonados (descuento en tienda del Club y oferta de patrocinadores) y tu localidad reservada para cuando pueda volver a haber campaña de abonos.

¿Si no soy abonado y quiero comprar entradas?

Tendrás que esperar a que haya disponibilidad al final del plazo para grupos de cada partido. Si estás interesado en ser abonado el año que viene, te haremos una RESERVA DE ABONO, entrando a formar parte de una lista de espera y te informaremos directamente cuando empiece el plazo de venta al público en general de cada partido.

¿No tengo preferencia para asistir al partido siendo “Siempre Te Llevo Conmigo”?

Tienes 24 horas de preferencia en los partidos de tu grupo, pero hemos querido dar la opción de volver al Carpena a todos los abonados. También tienes un precio inferior en la compra de entradas.

¿Qué ocurre si durante una quincena se ve reducido el aforo con respecto a las entradas ya vendidas?

Si la normativa cambia durante un proceso de venta abierto y las entradas vendidas superan las permitidas, se cerrará la venta y se devolverá el importe de las entradas a las últimas entradas vendidas, siguiendo un estricto orden cronológico del momento de compra de la entrada

¿Qué ocurre si durante una quincena se ve aumentado el aforo con respecto al aforo inicial del 26%?

Se ampliará el margen de localidades a la venta, pero con el mismo sistema de derecho preferente de compra por grupos.

¿Este sistema va a funcionar toda la temporada?

El sistema se tendrá que ir adaptando a la reglamentación vigente que establezcan las autoridades sanitarias, pero en principio, mientras no se permita un cien por cien del aforo, éste será la forma de funcionar, sabiendo que el sistema tendrá que ser flexible porque estamos en un escenario cambiante.