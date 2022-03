Eduardo García recibe el "Premio Gigante Especial"

El que fuera presidente del Unicaja desde 2010 a 2021, Eduardo García, estuvo presente en los Premios Gigantes 2022. La revista especializada decidió otorgarle el "Premio Gigante Especial" al mandatario malagueño por su labor durante más de una década al frente del club cajista. El presidente de la ACB, Antonio Martín, le hizo entrega del galardón en un evento con protagonistas de mucho nivel, desde Ricky Rubio a Pau Gasol, pasando por Dirk Nowitzki, Felipe Reyes, Luis Scola, Pablo Laso o Jasikevicius. También se reconoció a otros sectores del deporte.

En su alocución, García explicaba que "cuando me llamaron los otros días para decirme que me concedían este premio pensaba que quién se iba a acordar de mí, ya hace un año que dejé el cargo, de este jubilado que está allí en Málaga. Pero el amigo José se acordó de mí, la revista Gigantes, a la que tengo que agradecerle que tuviera este momento de lucidez para traerme aquí. Quiero agradecer a todos, ha sido bonito ver de nuevo a grandes amigos que durante estos 11 años, más los 56 en total ligado al baloncesto que llevo. Verlos a todos, poderlos abrazar, la pandemia lo voy teniendo superado. Cuando he llegado aquí me he encontrado que habían venido mis compañeros de Málaga a acompañarme en este momento, todo el Consejo de Administración que he tenido durante 11 años apoyándome completamente. También mi mujer, que ha tenido 11 años más otros 45 aguantándome con el baloncesto y sin estar con ella, mis hijas y mis dos nietos. Es el momento de disfrutar. Gracias a Unicaja Baloncesto, que me ha permitido disfrutar de este mundillo, que es magnífico, y del baloncesto en sí", era el discurso de Eduardo García, que hará pronto un año que dejó el cargo que ocupó durante 10 y medio.