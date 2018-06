Eduardo García: "Haremos cuatro fichajes magníficos"

Eduardo García estuvo en la presentación del partido de la selección española el próximo domingo. El presidente del Unicaja tocó varios temas de candente actualidad del club. Es un momento en el que se confecciona la plantilla y no ha habido ningún fichaje, aunque sí el del entrenador, y sí varias renovaciones.

García señaló sobre la confección de la plantilla que "hay muchas opciones abiertas y trataremos de hacer un equipo competitivo para el año que viene. Estamos trabajando con mucha ilusión para tener un magnífico equipo. Las renovaciones se han realizado con trabajo y en algunos casos han sido más o menos fáciles. Tenemos ocho jugadores del año pasado y realizaremos cuatro fichajes. Esto tiene sus pasos a seguir y haremos cuatro magníficos fichajes".

Es un día en el que se conoció la cantada salida de Nemanja Nedovic, jugador al que García le tiene especial cariño. "Es una buena persona y un buen profesional. Sé que me guarda mucho cariño, también al club y yo le tengo que desear lo mejor porque se lo merece. Es un chaval fantástico. Estuvo con nosotros tres años en los que lo vimos crecer, porque la realidad es que es aquí donde creció. Pero son etapas que pasan y ahora le llega otra en su carrera profesional. Ha sido una despedida amistosa. Ha pagado como estábamos seguros de que iba a ocurrir. Esto forma parte del negocio", aseveró García. La cláusula de salida para NBA y ACB estaba fijada en 700.000 euros. Para otros equipos de Europa estaba en torno a la mitad.

El presidente cajista pide calma y aseveró que "no hay que impacientarse. Este negocio tiene sus tiempos, ya lo sabéis. Si nos impacientamos tendremos unos precios más caros que si nos esperamos un poco. Estamos esperando nuestro momento en cada posición. Ahora está pescando todo el mundo. Por medio hay algún jugador norteamericano y ya se sabe que para ellos la primera opción es siempre la NBA y la Liga de Verano. Con muchos de ellos hay que esperar, como le ocurrirá a otros equipos, no sólo a nosotros. Todo un Madrid ha perdido a Doncic porque el mercado está sí, se sabe quién manda", relató García, que afirma que el nuevo entrenador, Luis Casimiro, "está contento. Está en Barcelona en la reunión de entrenadores y el viernes estará aquí para trabajar con nosotros. Está contento porque sabe lo que se está haciendo y está al tanto de todo".

Se refirió a nombres propios García, por ejemplo aquellos jugadores que irán al tanteo. "Jeff Brooks es un jugador que seguramente meteremos en el derecho de tanteo. Con Augustine nos lo estamos pensando. De momento, nada más. Todo tiene una razón de ser. Para ejercer el derecho de tanteo, tendremos que esperar hasta el 29 de julio. Esto nos ataría de pies y manos. Si no tenemos seguridad en un tanteo, puede retrasarnos, porque puede no salir o incluso pueda irse al extranjero e incluso que no podamos igualar", señaló García. Brooks ya ha firmado con Armani Milano, pero presentando oferta el Unicaja se garantiza tener preferencia con sus derechos si el jugador vuelve a la ACB.

También dos nombres propios de ex jugadores del Unicaja que han podido estar en el radar cajista. "Tiene contrato en el Baskonia, es una realidad, un contrato fijo que conocemos porque el año pasado lo tuvimos por el tanteto. Otra cosa es que llegue a un acuerdo con el Baskonia, pero eso es algo que desconozco", señaló García sobre Jayson Granger, mientras que sobre la posibilidad de incorporar a Fran Vázquez para completar el quinto pívot, García señaló que "ahora mismo no está en nuestro guion. No es una stuación de resolver de forma inminente".