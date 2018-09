Y Eneko cumplió su sueño

Eneko Alaña relató en estas páginas hace año y medio su curiosa historia. Un irredento hincha del Unicaja de Bilbao que nunca había estado en el Carpena. Jugaba de niño y se hizo hincha del Unicaja porque admiraba a Berni Rodríguez. Tanto, que obligó a su padre, Kepa, a remover Roma con Santiago para encontrar una camiseta del equipo malagueño que no apareció en todo Bilbao.

Eneko vivió un día que seguramente no olvidará en su vida. Es habitual verle en los partidos del Unicaja en Bilbao, Vitoria o Madrid, donde ahora reside y trabaja. Pero nunca había estado en el interior del Martín Carpena, cuando había visitado Málaga no había competición. Apadrinado por la Curva Chufla, contempló el partido cerca de la pista. El Bokerón bilbaino, como se titulaba aquel reportaje publicado en Málaga Hoy el pasado 4 de abril de 2017, el día antes de la conquista de la Eurocup en Valencia, lucía en su camiseta con el número 5 del eterno capitán cajista esa leyenda. Se emocionó con los acordes del himno de Pablo López y pudo empaparse de la marea verde. "Si voy al Carpena ya me puedo morir tranquilo", decía en aquel reportaje. "La verdad es que estoy en shock, no soy consciente aún de que esto es de verdad y de que estoy aquí en el Carpena, he llegado apenas hace un rato", contaba, emocionado, Eneko antes del inicio del partido. Su padre le había recogido en Madrid y le había traído hasta Málaga para pasar el fin de semana.

Una jornada de ensueño para Eneko en el día del estreno de la temporada. No fue la mejor entrada posible (7.984) en el día del debut, pero hubo buen ambiente en el Carpena. Una presentación espectacular, con un corazón verde latiendo y las imágenes de los jugadores incrustadas fue el preámbulo de la salida de los protagonistas. Ovación grande para Casimiro en su regreso, seis años después, al banquillo del Carpena con el equipo local. En la grada del Carpena, los futbolistas del Málaga MunirPau Torres y Blanco Leschuk. Y presentación de todos los equipos de cantera del Unicaja.