Alberto Díaz Ortiz (Málaga, 1994) cumplió 26 años en pleno confinamiento por la pandemia del coronavirus. Por esas fechas debía haber estado el Unicaja en las instancias finales de la Eurocup. El base malagueño es uno de los pilares del club, la imagen del chico de la casa que conoce los valores y que los transmite. Su crecimiento como jugador integral no ha parado pese a esas lesiones que han aparecido en las dos últimas temporadas. Alberto atiende a Málaga Hoy y explica las sensaciones con las que llega el grupo a la fase final de la ACB, que cada vez se observa más cercana.

-¿Qué tal la vuelta a los entrenamientos?

-La sensación es peor que una pretemporada, aunque llegues desde el verano normalmente estás haciendo cosas y has estado para arriba y para abajo trabajando y ahora hacías tu deporte y era sofá o cama después. Ha sido peor que cuando estás de vacaciones. Cuesta, hay mucha carga y te encuentras muy cansado. Pero cada semana te encuentras mejor.

-Le pilló el confinamiento en un proceso de recuperación. ¿Físicamente cómo está?

-Bien, bien. Tuve la peor parte, porque cuando me iba a reincoporar pasó todo esto, ya iba a competir. Pero también me ha permitido ponerme mejor, fortalecer todo y, dentro de lo que cabe, me vino bien porque el proceso ha sido lento pero he tenido un mes extra.

-Llegó a jugar 200 partidos seguidos sin lesiones y en las dos últimas temporadas ha tenido varios problemas físicos. ¿Afecta a la cabeza?

-Al principio te preguntas por qué, pasas de no tener nada nunca a tener un punto de reincidente. Pero es el deporte, uno tiene que asumir, adaptar su cuerpo a este tipo de contratiempos. Cuanto menos tiempo piense uno en ello, mejor, menos probabilidades hay de que pase otra vez. Al final uno está mentalizado de que es parte del juego y ya está.

-¿Mentalmente cómo ha sido de duro el confinamiento?

-Muy duro. Uno está acostumbrado a jugar, viajar, salir y entrar. Estar en cuatro paredes encerrado no es fácil. Al principio empiezas con los amigos, con videollamadas para intentar entretenerte. La primera quincena se lleva, pero después se hace más duro y buscas distraerte de otra manera, un entretenimiento para que pase el tiempo y no pensar que uno está encerrado. Con el equipo hemos estado en contacto permanente, comentando cosas y hablando. Intentando ayudar y dejándose uno ayudar. La mayoría está lejos de su familia, es más duro para ellos e intentas ponerte en su lugar.

-¿Estando solo reflexiona mucho? ¿Se da cuenta de cuánto le gusta el baloncesto?

-Sí, totalmente. Al final buscas en la tele partidos históricos repetidos para matar ese gusanillo que tiene uno. Cuando vives el estrés de la competición se te pasa todo rápido, volando. Cuando pasa algo así te das cuenta de lo bonito y de lo privilegiado que es uno haciendo deporte, que es lo que me gusta.

-¿Ha visto muchos partidos históricos?

-Casi todos, no sólo los del Unicaja. Finales ACB, Copa, Ligas... Recuerdas cómo empezó todo. Los partidos señalados cuando era pequeño y vi los títulos eran de mucha tensión, los veía como aficionado. Ahora lo ves con un punto más analista, fijándote más en los detalles técnicos y tácticos. Cuando pasan los años siempre se dice que las generaciones van evolucionando, pero viendo aquellos partidos ves una calidad y un nivel físico que comprendes que hoy en día podrían estar igual o mejor de lo que estaban en esa época.

"Viendo repetidos aquellos partidos históricos del Unicaja ves una calidad y un nivel físico que comprendes que hoy en día podrían estar igual o mejor de lo que estaban en esa época"

-¿Qué sensaciones ve en el equipo?

-Nos están ayudando mucho estas semanas para integrarnos, con los nuevos fichajes. El equipo estaba reestructurándose por las circunstancias de salud que nos pasaron en el último mes. Nos estamos conjuntando mucho más y estamos en una buena sintonía. Las lesiones llegaron en un momento clave, pero el equipo había encontrado esa unión, dinamismo y química en el juego que estaba buscando meses atrás. Habíamos llegado en un punto de forma y solidez bastante alto. Esto que pasó fue impredecible pero creo que podremos seguir en esa dinámica.

-¿Se puede llegar a un nivel mínimo competitivo a Valencia?

-Muy complicado, en una pretemporada tienes bastantes partidos para rodar y aquí partes de cero. Pero es igual para todos los clubes, son las circunstancias. Tenemos que contar con que todos partimos de cero. El ritmo competitivo se ha perdido un poco, pero es baloncesto y tenemos jugadores con experiencia.

-¿Le gusta esta fase final? ¿Los rivales?

-Es algo muy atractivo, muy bonito para el espectador. Como jugador son muchos partidos seguidos y hay riesgo de lesión, está ahí. Pero queremos competir, jugar. Queríamos acabar con buen sabor de boca. El formato es atractivo para el jugador y para el espectador. Los dos grupos son de alto nivel, la ACB está cada vez más igualada. Los rivales son importantes, están arriba. Son grandes rivales y todos exigirán.

"El formato es algo muy atractivo, muy bonito para el espectador. Como jugador son muchos partidos seguidos y hay riesgo de lesión, pero queremos jugar"

-¿Cómo piensa que será jugar sin público?

-Aún no me lo llego a imaginar. Es muy raro, inusual. Los aficionados son parte esencial de este deporte y de los demás y va a ser algo muy extraño y diferente. Al final los que te alientan o van en contra te dan un estímulo extra que te ayuda a meterte en la dinámica del juego. Esperemos que se recupere cuanto antes la presencia de aficionados.

-No había entrenado con él antes porque llegó y estaba lesionado. ¿Cómo es Gal Mekel en el día a día?

-Es un grandísimo base. Una grandísima persona también. Tengo mucho que aprender de él, tiene una visión de juego increíble y nos puede ayudar mucho a mejorar tácticamente. El nivel en los entrenamientos es el que vimos en Badalona. Tiene un listón muy alto, tiene un conocimiento del baloncesto tremendo. Creo que es una pieza muy importante para nosotros en esta recta final.

-¿Cómo está viendo a Francis Alonso?

-Coincidí con él en entrenamientos en el Clínicas Rincón. Francis tiene una calidad enorme, muchísimo talento y es uno más del equipo. Nos va a ayudar mucho. Da el nivel perfectamente y nos aporta.

"Francis tiene una calidad enorme, muchísimo talento y es uno más del equipo; nos va a ayudar mucho"

-Ese bloque nacional del que tanto se habla se puede reforzar aún más.

-Ahora tenemos un núcleo de nacionales muy importantes, que tiene peso en el juego y fuera de la pista. Como malagueño y jugador de aquí, cuantos más canteranos y jugadores de la casa que puedan subir, pues muchísimo mejor, hará que el núcleo y la identidad del club se refuerce.

-Era asiduo a Los Guindos, cuando se podía ir, para ver partidos de categorías inferiores. ¿Ve jugadores que vienen fuerte?E

-Hay bastante cantera, jugadores de muchísimo nivel, se tiene una expectativa alta. Técnicamente dan el nivel y en tema de cantera se hace un grandísimo trabajo, va a haber gente con nosotros, pero a los niños no hay que obsesionarles con la ACB. Hay que dejar que trabajen, ir paso a paso, exigirles que mejoren. Seguramente veremos a más canteranos en el futuro en el primer equipo.

-Acaba contrato en 2021. Se habló de su ampliación. ¿Está más cerca o prefiere ahora mismo dejar parado?

-Yo no sé nada, aunque es algo que se ha comentado. El club y yo hemos tenido buena sintonía siempre, pero no ha habido nada concreto. Lo importante ahora es la fase final, lo otro es algo que no me preocupa ahora mismo.