“He comprendido lo que importa aquí ganar o perder un partido”

Cameron Oliver (Oakland, California, 1996) se adapta a un nuevo baloncesto. Sus condiciones físicas, atléticas y también técnicas son excepcionales, pero el europeo es un juego distinto. Llegó para elevar el nivel del Unicaja. Ha tenido picos y bajos en sus primeros encuentros. Y también se da cuenta de las implicaciones que tiene ganar o perder. Es padre de tres hijos pese a su juventud y es lo que peor lleva de la distancia. El americano habla con Málaga Hoy distendidamente y relata cómo son los primeros pasos de su experiencia española.

–¿Cómo le va en su aterrizaje en Málaga?

–Bien, bien. Ha sido una adaptación dura pero es parte de un proceso. Nunca había estado en España antes, apenas había estado en Israel un par de meses, casi el tiempo que llevo aquí, hace un par de años. El club es una gran institución. Vengo de un concepto distinto, estaba jugando la G-League. Aquí es diferente, en otro punto de la temporada. Los compañeros me recibieron fenomenal y la gente del staff y de la organización se han ocupado de que no me falte nada. Llegué y hemos estado viajando mucho, sigo en un hotel viviendo. Es parte del proceso de ajuste a una nueva experiencia. También me adapto a lo que pide la pista. Los partidos son diferentes. El juego es muy físico aquí, es un ritmo distinto del que estoy acostumbrado, se entrena duro. Estoy aprendiendo a cómo manejarme.

–¿Piensa que es más duro el juego en Europa?

–No diría más duro, diría que es algo mucho más de equipo aquí que en Estados Unidos. Allí también se trata de ganar, pero está más orientado a ver quién es el mejor anotador, el mejor reboteador, el mejor taponador... Aquí, el colectivo importa mucho más que una persona. Tengo que aprender mejor cómo funciona y por eso decía que la adaptación es dura, pero creo que va a mejor cada día.

–¿Es esa la principal diferencia? ¿Más uno contra uno allí y más equipo aquí?

–Allí tienes que estar pendiente de un jugador y te olvidas un poco más del resto del juego. Sí, hay ayudas y cambios defensivos. Pero aquí funciona más como si los jugadores fueran uno solo. Allí te puedes relajar algo más con tu hombre si no tiene balón y estar más pendiente del rebote. Aquí eso no es posible. Intento aprenderlo y hacerlo mejor. Tienes que tener toda la pista en la cabeza. Creo que es un proceso positivo para mí, me ayudará a ser mejor jugador e intentaré aplicarlo cuando regrese a Estados Unidos, si es posible. El compromiso con el equipo es mayor aquí seguramente. Es algo que aprendo.

–No es su primera experiencia fuera de EEUU.

–No, estuve en Israel dos meses, en Australia año y medio, en Estados Unidos y aquí ahora. Mi juego es versátil, es lo que demanda el baloncesto moderno e intento adaptarme a lo que se me pide donde voy. Aquí yo voy conociendo a los compañeros y ellos a mí mejor. Conocía a Matt Mooney antes de venir, sabía quién era porque jugaba también en la G-League. No personalmente, como ahora. El staff habla con nosotros mucho, hay ideas que tenemos que cambiar. Es alguien en el que puedo confiar. De alguna manera estamos haciendo el mismo viaje aquí en Málaga. Queremos hacer grandes cosas en el baloncesto.

"Lloré mucho por no alcanzar la NBA, me costó dos o tres años recuperarme; tengo 25 y aún estoy a tiempo”

–¿Cómo fue el momento de elegir venir a Málaga?

–Fue duro, para ser honesto, porque después de haber salido a Israel y Australia estaba mentalmente bien y jugando en los Lakers. Todo el mundo sabe lo que significa estar en los Lakers, son los Lakers, estás en el equipo vinculado y ves muy cerca jugar con ellos. He pasado lesiones, momentos malos. Estaba en una buena posición, pero al mismo tiempo tengo una mujer y tres hijos. Y tengo que hacer lo mejor para protegerlos y alimentarlos. Y eso era, en ese momento, venir a Málaga. Fue muy rápido, en tres o cuatro días se hizo todo, tuvimos que tomar una decisión. Fue una transición muy rápido.

–¿Sentía muy cerca jugar en los Lakers en la NBA?

–No diría sólo en los Lakers, durante la temporada tuve una llamada y jugué dos partidos con Atlanta Hawks. Es mi sueño estar allí y jugar con los mejores, pero el camino para llegar es diferente para cada uno. Ahora estoy en España y quiero aprender cómo jugar bien aquí, seguro que me ayudará.

–Creció en Oakland, la ciudad en la que jugaban entonces los Warriors. ¿Cómo fue su primer contacto con el baloncesto?

–No jugué al baloncesto hasta que nos mudamos a Sacramento. Jugué un poquito en la escuela, pero no era para nada bueno, en absoluto. En el espacio entre dos veranos crecí de 1.60 a casi dos metros. Siempre cuento la historia. Yo quería volverme a Oakland, pero mi madre me decía que buscara un equipo de baloncesto. Siempre me decía que jugara al baloncesto y que me integraría. Yo no lo pensaba.

"Tengo una mujer y tres hijos; es duro estar lejos de ellos pero son mi motivación para hacerlo bien”

–¿Le gustaban otros deportes entonces?

–Jugué al fútbol (americano) un par de años y siempre soñé con jugar al béisbol, me encantaban los A’s [equipo de Oakland en el que se centraba la película Moneyball]. Pero creo que era demasiado alto para jugar ya al béisbol (risas). Mi mamá me convenció para que entrara en el baloncesto y el resto es historia. No fue fácil, me rompí el ligamento cruzado de la rodilla en mi primer año en el instituto. No ha sido fácil, he tenido lesiones, decepciones. Pero mi madre tenía razón, era mi deporte. No ha sido fácil llegar pero, como decía, el camino es distinto para cada uno para llegar al sitio.

–Le entrenó en la universidad de Nevada Eric Musselman, que dirigió a los Warriors en la NBA.

–Sí, a los Kings también. Es una historia curiosa. Yo iba a jugar en Oregon State. Me había reclutado el cuñado de Barack Obama, Craig Robinson, el hermano mayor de Michelle. Él era el entrenador pero lo despidieron justo después de que yo me hubiera comprometido. Entonces uno de los entrenadores de su staff fue a Nevada y con él estaba Musselman y me reclutaron. En pocos años han convertido en un programa top a la universidad. Creo, de hecho, que yo fui el primer reclutamiento del entrenador. Es un gran entrenador, es un loco (risas), pero te saca el máximo y te pone en la senda correcta para alcanzar la NBA. Te coloca en una mentalidad y un punto de vista profesional, te enseña lo que va ser la vida posterior que viene. Esa atmósfera que creó, de entrenar cada día como si estuvieras en una práctica de NBA, me ayudó mucho. Estuve dos años allí, podía haber estado algo más.

–¿Cómo es el momento de pasar al profesionalismo y no llegar a la NBA?

– Es una pregunta profunda. Lloré mucho por no alcanzar la NBA, es la verdad. De alguna manera es una herida que aún tengo hoy en día. Mentalmente no estaba preparado, hace cinco o seis años. Pero me costó como dos o tres años recuperarme de aquello, de comprobar que no estaba aún preparado. Ahora estoy mejor, con estos años en G-League, fuera de mi país, ahora en España... Sólo tengo 25 años, tengo tiempo de conseguirlo. Sólo he jugado seis o siete partidos en la NBA y quiero jugar muchos más. Tengo que hacerlo bien antes, como por ejemplo aquí, para conseguir mi sueño. Me costó tiempo darme cuenta de que no estaba preparado, pero ahora soy consciente de que estoy más cerca.

"En EEUU, ganas, te vas para casa y hasta el día siguiente; aquí hay una gran alegría en cada triunfo”

–Tiene mujer y tres hijos. ¿Cómo es distanciarse de ellos?

–No te puedo engañar, es muy duro tenerles lejos. Es un chico de cinco años, una chica de tres y una más de ocho meses. Es realmente duro, intento estar en contacto permanente, me muero de ganas de verlos. Mi hija cumplió tres años hace un par de días y es complicado. Ellos están en un momento en el que necesitan a su padre, pero creo que hago lo mejor para su futuro jugando aquí. Mi sueño es conseguir lo que quiero en la pista y tenerlos al lado. No es fácil.

–¿Vendrán a Málaga?

–No es fácil para mi mujer manejarse con los tres hijos. La temporada está cerca de terminar, mis hijos están en la escuela, es complicado moverlos a otro país, con un idioma que desconocen... Fue difícil en Australia, que se habla también inglés.

–¿La da más responsabilidad tener tres hijos para hacer las cosas bien en la pista?

–Es algo a lo que le di muchas vueltas cuando tuvimos a nuestro primer hijo en la universidad. Una vez lo tuve, ya me di cuenta de que ya no era sólo cuestión mía. Tengo una bendición de Dios para jugar al baloncesto pero tenía que cuidarla para él y ahora para los otros dos. Son mi motivación, el motivo por el que hago todo. Si tuviera que dejar el baloncesto por ellos, dejaría el baloncesto por ellos. Mi familia va primero ante todo. Son mi motivación para jugar y hacerlo bien.

"De pequeño quería jugar al béisbol, pero entre dos veranos crecía casi 40 centímetros”

–¿Qué le parece la plantilla del Unicaja?

–Bien, bien. Cuando ganamos un partido es una celebración, una gran alegría. Nunca había estado en un contexto así. En Estados Unidos ganas un partido y es ‘Ok, hemos ganado, cada uno a su casa, nos vemos mañana’.

–¿No importa tanto ganar o perder allí?

–Si das el 100% y das todo en cada partido no importa tanto ganar o perder. Si diste lo mejor que tenías, no puedes reprocharte gran cosa. Pero aquí sí importa mucho ganar. Hablaba el entrenador hace un par de días de que él estuvo en un equipo perdedor hace cinco o seis años (en Manresa) y sobre lo que ello implica. Insistía en que no podía repetirse. He comprendido definitivamente lo importante que es ganar aquí, muy importante.

–¿Aparte de Mooney conectó con alguien más?

–Es el más cercano por lo que decía, es también americano, está en una situación parecida. Hablamos mucho. No todos hablan inglés y yo tampoco entiendo casi nada de español (risas). Pero con los que hablan inglés hablo bastante.

–¿Qué le pide el entrenador?

–Me dijo una cosa que se me quedó grabada al inicio. ‘Si puedes jugar en Europa, puedes jugar en la NBA’. Me insistió en que si me adaptaba a la dureza, al juego físico, si hacía esa transición y jugaba de manera excelente en este lado yo volvería. Me dijo ‘Sé tú, sé Cameron. Trae energía al equipo, tapones, rebotes. No importa que metas 20 o 30 o dos o cuatro puntos. Juega con energía’ Me insistió en que jugara como sé y que así destacaría mucho. Me insiste en mucho.

–Destaco mucho en Rumanía, los dos partidos siguientes no fueron tan bueno y brilló en el último. Es parte del proceso de adaptación.

–Cierto. Hubo esos dos partidos en los que tuve que lidiar con los árbitros. Es diferente la manera en que arbitran aquí. Es mucho más físico el juego. Quería hablar con los árbitro y que me explicaran, era simplemente para que me ayudaran a entender cómo era el tipo de arbitraje, pero estaban muy a la defensiva y no querían entenderme. Fue difícil. No soy un mal tipo, no quería insultarlos ni nada así (risas). Simplemente era conocer mejor por dónde iba el arbitraje. Soy un tipo razonable. Pero comprendí que no podía gastar energía en eso. Estoy aprendiendo y tengo que adaptarme a lo que hay. Estoy aprendiendo, el último partido estuve más centrado y olvidé los otros dos. Darío, Alberto y Francis me ayudan a entender cómo controlarlo. Me insisten en que juegue como sé, que sea yo mismo y no esté pendiente de los árbitros. Intento seguir sus consejos. En el último partido lo conseguí.

"En el segundo y tercer partido que jugué estuve demasiado pendiente de los árbitros”

–Viene de jugar cuatro partidos fuera de casa. ¿Tiene ganas de jugar con la afición?

–Desde luego. Sólo jugué minuto y medio en mi debut. Después han sido cuatro partidos en la carretera. Me pareció genial el ambiente. También es verdad que ahora ellos tendrán una idea aproximada de lo que soy. Vi que había muchos niños en el pabellón, me gusta ese ambiente. También comprobé que el club tiene una implicación social con las actividades que hicimos esta semana. Hay una conexión con la ciudad, con distintos colectivos. Ese me parece muy bonito e importante.

–¿Se siente más cómodo de cuatro o de cinco?

–Me da absolutamente igual. Si tengo que jugar de base, juego de base. No me importa. Soy un jugador versátil, hay que hacer de todo en el baloncesto moderno. Sé rebotear, tirar, pasar... Si tengo que driblar y crearme el tiro, lo hago. No tengo ningún problema.

–¿Es más difícil adaptarse en ataque o en defensa?

–Defensa, seguro. En ataque sale más naturalmente el tipo de jugador que eres. Todo el mundo puede anotar, tienes tus cualidades... Es más fluido. Pero aquí en defensa es diferente. Necesitas esfuerzo, intensidad y también mucha IQ, inteligencia. Estoy aprendiendo cómo funciona. Uno de los ejercicios favoritos del entrenador es cuando defendemos en las cinco posiciones. Así entiendo mejor lo que hay que hacer en cada momento y en cada posición. Me ayuda mucho.

"Veremos qué pasa en el futuro; mi sueño es la NBA pero aquí me tratan muy bien; a ver cómo va la temporada”

-Firmó hasta final de temporada. ¿Estudiaría seguir una temporada más?

–Veremos, veremos. Es una bonita ciudad, la primera impresión con la afición me encanta. A ver cómo va el resto de la temporada. No puedo engañar, mi sueño es jugar en la NBA, ojalá sea posible en el futuro. Pero también el cariño con que se me trata aquí y el alto nivel del baloncesto que hay me gusta. Ya veremos.