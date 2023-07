Entrevista a Yankuba Sima: “Dentro del Unicaja hay mucha alegría y felicidad”

Yankuba Sima Fatty (Girona, 1997) llegó a mitad de temporada pasada al Unicaja. Se subió a un bólido en marcha y le costó trabajo ponerse en el mismo tono que el resto tras unos meses difíciles en Italia. Acabó en el mismo vagón con los demás. A varias semanas del inicio de la pretemporada, Sima se ejercita en Málaga, alternando el trabajo con una leyenda del baloncesto nacional, Fran Vázquez, con Paco Aurioles, uno de los técnicos del staff. Intenta mejorar el varios aspectos del juego, perfeccionar para crecer. Antes de una de esas sesiones en Los Guindos habla con ‘Málaga Hoy’ largo y tendido.

–Le vemos por Málaga entrenando en este verano en Los Guindos. ¿Cómo lo está llevando?

–Después de una temporada tan larga siempre viene bien desconectar unos días. Tuve tres semanas de descanso y ahora estoy trabajando de nuevo, sobre todo en aspectos de mi juego individual que puedo mejorar y que durante la temporada es más complicado. Y sí, poniéndome a punto para ayudar al equipo lo máximo posible.

–Le ayuda Fran Vázquez, un pívot histórico de la ACB y de este club.

–Siempre es bueno aprender de jugadores de esa experiencia, intento ser una esponja, aprender de una leyenda como Fran, que me está ayudando mucho en conceptos del juego, en movimientos, finalizaciones, cómo acabar cerca del aro, con contacto, balancear el cuerpo... Cosas que le pueden ir bien a mi juego, como también mi tiro de media distancia, coger confianza me iría muy bien. Estamos tocando un poquito de todo, pero sobre todo de esos aspectos.

–¿Le conocía de antes?

–Lo conocía porque había jugado contra él, pero personalmente ha sido aquí en Málaga cuando lo he conocido. Sabía quién era desde que era pequeño porque siempre he sido un gran aficionado al baloncesto. Sé que ha sido un gran jugador. Hasta este año cada verano trabajaba con Darryl Middleton, que es una leyenda en Girona. Había hecho muchas sesiones con él. También recibí consejos muy útiles, intento utilizarlos. Él veranea allí y hablamos. Intento ser una esponja con todas las leyendas posibles.

–¿Cómo ha digerido ya una temporada que ha sido muy movida?

–Emocionalmente ha sido una temporada con muchos altibajos, no ha sido normal para mí, yendo a Venecia.

–¿Qué falló allí?

–Cuestión de oportunidades. Estoy en un punto de mi carrera en el que necesito tener continuidad y coger confianza para así seguir creciendo. Me dio la oportunidad de jugar el Unicaja y no podía estar más contento. Me costó deportivamente adaptarme porque llegué a un equipo en marcha que estaba funcionando muy bien, pero poco a poco me fui sintiendo mejor, todos me ayudaron muchísimo. Ibon, aunque tenía muchos fallos, me daba confianza. Hubo altos y bajos, pero acabamos muy bien y eso me da mucha confianza. Poder empezar con el equipo me irá mejor. Todos nos conocemos, la gran mayoría del equipo continúa.

–¿Siente que ya se puso al día con el resto del equipo al final de la temporada tras pagar ese peaje?

–Sí, sí. Llegué tras cuatro meses casi sin jugar, con pocos minutos. Lo pagué, pero el equipo hizo un gran papel en todas las competiciones y me veo capacitado para empezar la temporada al nivel de los demás. Me llamó la atención la química que había, la buena vibra. Es un equipo con muchísima felicidad y alegría, eso se transmitió tanto dentro como fuera de la pista. La afición lo sintió y fue un espectáculo cada partido que se veía en el Carpena. Era todo buen rollo. Desde el minuto 1 me sentí súper cómodo.

–El problema es que el listón lo han puesto muy alto.

–El Unicaja siempre ha sido un gran club, al final que hay que aspirar a competir por títulos. Tanto club como jugadores somos muy exigentes y queremos competir para llegar lo más alto posible. Y esta exigencia no es mala tampoco. Es por lo que competimos y lo que queremos lograr, no hay problemas.

–¿Cómo ha afectado lo de Darío Brizuela? Era un jugador querido en el grupo.

–Es un profesional y ha decidido lo que es mejor para él. Todos lo respetamos, contentos por él porque es un gran paso en su carrera. Obviamente nos hubiese gustado que se quedara, era muy importante para el equipo. Hay que continuar, yo creo que Kameron Taylor va a ser un jugador importante.

–¿Ha preguntado en Girona, su casa, por él?

–Un poquito, lo poco que sabemos de él es que es, además de un gran jugador, un muy buen compañero. Nos va a ayudar muchísimo por el perfil que tiene y creo que podremos hacer también grandes cosas con él.

–Habrá, cuando se recupere Augusto Lima, seis jugadores interiores. ¿Cree que es bueno que aumente la competencia?

–Sí, somos 14 jugadores en la plantilla. Habrá más rotaciones, pero es cosa de Ibon cómo manejarlo. Tenemos que centrarnos en ayudar y hacer ganar al equipo, no preocuparnos por los minutos y ya se verá cómo se da la temporada.

–¿Le hubiera ilusionado haber ido con la selección?

–Siempre es una recompensa al trabajo hecho esta temporada. Siempre estoy disponible para jugar con la selección si me llaman, pero esta vez no ha sido así. Es algo que no puedo controlar. Tengo que centrarme en lo mío y progresar y ojalá en el futuro, si se da la oportunidad, genial.

–¿Cómo llegó al baloncesto?

–Empecé con siete años, mis dos hermanos mayores jugaban y yo seguí sus pasos. Desde entonces me enamoré del deporte. Somos cinco hermanos y dos hermanas. Los cinco hermanos hemos jugado al básket, ahora seguimos jugando Ousman, el pequeño, que está en Albacete en LEBPlata, y yo. El baloncesto está en nuestra sangre. Los que no siguen jugando son muy seguidores. Me siguen, ven todos mis partidos. Es grande en mi familia el baloncesto. En Badalona estuvieron dos hermanos y los enfocaron varias veces y en la tele decían que era yo (risas). Yo estaba tras el banquillo y ellos en la grada, estaban allí apoyando.

–¿Cuándo ve que el baloncesto es más que un hobby?

–El cambio de chip que di, porque yo jugaba para divertirme, aunque tenía cierto talento nunca pensé en llegar a profesional, fue con 17 años, que fui a la Canarias Basketball Academy (CBA). Allí, Rob Orellana, es un mentor para mí y quien me abrió los ojos para dar el cambio y tomármelo en serio y trabajar por ello, es quien me cambia. De esa academia de alto rendimiento di el salto a Estados Unidos

–¿Y allí en la NCAA?

–No es fácil cruzar el charco con 18 años y cambiar a un lugar distintos. Fue duro en muchos momentos, la cultura es todo diferente:comida, lugares, gente... Echaba de menos a mi familia. Hay momentos duros, pero la experiencia es muy buena. Jugué a un nivel alto en la universidad, tuve muy buenas experiencias y relaciones.

–¿Qué le cambió a nivel de baloncesto?

–Sobre todo físicamente. Venía de la etapa junior y lo noté. Eran muy explosivos, muy rápidos y técnicamente estaban muy avanzados.

–¿Y el regreso para saltar al profesionalismo?

–Cuando volví se nota la experiencia en el juego. Aquí son muchos más cocos, tienen muchas tablas, castigan muchísimo cualquier mínimo error. Cuando llegas a la ACB, que es una de las mejores ligas del mundo, castigan cualquier despiste y tienen mucha experiencia y sabiduría en el juego.

–Tras alguna experiencia en Lugo y Orense en LEB se consolida en Manresa. El último año allí es parecido en euforia colectiva a lo que se vivió este en Málaga.

–Ese fue mi primer año con continuidad y minutos de verdad. Fue un año increíble, parecido en la atmósfera a lo que se vivió en Málaga en éste. Soy un afortunado. No mucha gente tiene la oportunidad de tener dos temporadas así seguidas. Han sido dos increíbles. Me fue muy bien para crecer como jugador y coger confianza. Pedro Martínez es un gran entrenador y confió en mí.

–Hablan de Pedro Martínez como maestro y gurú.

–Es como un profesor. Para un jugador joven te da muchas herramientas para mejorar en detalles del juego, tiene muchísima experiencia, más de 30 años en la Liga ACB. Es muy exigente, se centra en el detalle del juego y te enseña a crecer.

–¿Con Ibon cómo fue la conexión?

–Genial, desde el minuto 1. Es una persona cercana e intenta que te sientas lo más cómodo posible. A mí me fue perfecto después de la experiencia en Venecia. Me dio lo que necesitaba, aunque cometía muchísimos fallos me dio muchísimas confianza. No estaba en mi mejor forma, pero es un entrenador que te llega, te da confianza, a todos.

–Alguna bronca sí se vio que le pegó...

–Sí, sí, normal (risas). Es necesario. Un entrenador exigente, cuando alguien comete un error, tiene que decirlo. Alguna bronca era muy merecida, pero me ha hecho estar muy cómodo y me ha hecho crecer, estoy muy contento con él.

–Entrena con pívots duros, de buen nivel, cada día. ¿Le hace mejorar también?

–Sí, es importante la exigencia de cada entrenamiento. Tengo compañeros de grandísimo nivel, con diferentes atributos. Todo lo que sea competir con jugadores de mucho talento cada día es bueno.

–¿Qué versión quiere que se vea esta temporada de su juego?

–Quiero ser un jugador con mucha energía, dándolo todo por el equipo, reboteando, defendiendo y dando el 100% cuando estoy en la cancha. Así ayudar al equipo y mejorar en todo.

–Su mecánica no es mala y antes de llegar metía más. ¿Qué pasó con los tiros libres?

–La gran mayoría de veces es confianza el tiro. Como se vio, cuando llegué no metía ni una y después ya sí. Tampoco soy tan mal tirador de tiros libres como se veía al principio (risas). Es cierto que es más mental y psicológico. Metí hasta un triple... Pero sí, tengo que mejorar todos los aspectos del juego, perfeccionar los que hago bien también. Con Fran estoy trabajando en finalizaciones, el tacto cerca del aro, jugar con contacto en el poste y un poquito de tiro de media distancia.

–¿Es bueno que siga tan gran parte del bloque?

–Sí, es muy importante. En este negocio, cuando las cosas van bien, normalmente el grupo se esparce un poco. Es lo que pasó en Manresa. Es importante y positivo que sigamos tantos. Eso habla del grupo que hemos hecho. Eso nos permite empezar con un equipo que se conoce y tiene tan buena química. Tener continuidad es bueno en este trabajo.

–¿Cómo se adaptó a la Málaga ciudad?

–Es una ciudad increíble. Se respira muy buena vibra, muy bien ambiente. La gente es muy alegre, a mí me acogieron genial. Aunque ahora en verano hace un calor que te quieres morir (risas). Pero es una ciudad increíble y estoy muy a gusto.

–Le leí en una entrevista que conocer sus raíces en Gambia le vino bien para crecer como persona.

–Fui, sí, y volví hace dos años, en 2021, fui con mi madre y un hermano dos semanas. Siempre es bueno visitar a tu familia. La directa estamos todos en España, pero hay mucha más gente detrás: abuelos, primos, tíos... Es bueno visitar a tu familia, gente que te quiere. El primer viaje fue muy importante para mí, me abrió los ojos espiritualmente, me dio a conocer otro mundo. Apreciar muchas cosas que te hacen sentir privilegiado y que no eras consciente hasta que lo ves con tus propios ojos. Con mucho menos pueden ser más felices, se necesita lo básico y muchas veces estamos estancados en que queremos más y más. Deberíamos estar más agradecidos con todo lo que tenemos, no hacen falta tantas cosas.