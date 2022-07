España gana a la República Dominicana y se cita con Canadá en el Mundial sub 17

El anárquico pero con talento equipo de la República Dominicana exigió a España para asegurar la segunda plaza de su grupo, pero los chicos de Javi Zamora no temblaron ni dudaron esta vez (73-55). Los caribeños no eran Lituania, pero pudieron atragantarse. España fijó desde el primer cuarto (20-10) una renta de 10 puntos en la que se movió casi todo el encuentro. Entre los siete y los 14 a favor del equipo malagueño, sin acabar de romper el duelo. Hay cierta tensión y es comprensible. Se juega en casa y es sólo el tercer partido oficial que juega esta muy talentosa generación, que deja detalles de baloncesto de alta escuela. Pero que aún no ha roto el cascarón. Este miércoles ya no hay red en el duelo ante una Canadá que no respondió a las expectativas hasta ahora, pero que puede complicarse.

Javi Zamora va puliendo detalles. Durante la mayoría de la preparación y en el primer partido compartían juego interior una suerte de torres gemelas de esta generación, Izan Almansa y Aday Mara. Zamora colocó en los dos últimos encuentros como titular al malagueño Álvaro Folgueiras. Probablemente no haya un jugador en la selección con el descarto y la competitividad del paleño, que también comete errores pero no tiene miedo a fallar. Tres faltas en el primer tiempo dilataron su regreso, pero aportó serenidad en momentos claves.

España pasó algún momento difícil mediado el tercer cuarto, con un poco de atasco ofensivo. Sucede que defensivamente es un cañón el equipo español. Tiene una mezcla física y atlética poco vista en el baloncesto base patrio en una misma generación. Y eso es una bala de plata en un torneo así. En el momento en que se suelten amarras puede ser una selección tremenda. Pero está, claro, esa losa de no fallar. Es una experiencia en la que, salga como salga, todos crecerán.

Si en la primera parte fue el interesantísimo Pablo Marí, una estrella silente aunque no tenga el carte de otros, quien marcó el paso, con De Larrea dejando un par de asistencias y entradas de catálogo, con esa finura de los elegidos, en la segunda fue Langarita quien metió dos triples desde la esquina que dieron mucha tranquilidad. Metió otro también el cajista Rubén Vicente y uno más Álvaro Folgueiras, que dinamiza cuando rebotea y saca el contraataque con toda velocidad.

Encontró España al final cierta regularidad para ganar por 18 puntos. No fue el partido perfecto, pero se sumaron kilómetros para llegar al punto exacto de no retorneo, que comienza ante Canadá. El objetivo del Carpena está a un triunfo. Alhaurín de la Torre está apoyando mucho a la selección, pero hace falta un empujoncito más.

