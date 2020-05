La Euroliga rescata la gran exhibición de Cabezas en Tel Aviv

Carlos Cabezas espera en Uruguay cómo volver a España con su familia después de que la competición se detuviera por el coronavirus. No está golpeando allí tan fuerte, pero se mantiene la precaución. Este martes habrá una oportunidad para disfrutar de uno de los mejores partidos de la carrera del base malagueño, aquel recordado Maccabi-Unicaja de la temporada 2006/07, partido de estreno de la Euroliga de esa temporada.

Era un partido sin excesiva trascendencia de la primera fase, pero devino en un partido clásico. Y la Euroliga lo rescata este martes. Cada día repone un partido con peso en la historia de la competición tras ofrecer todas las finales. Y, desde las 16:00 horas, a través de su perfil de Facebook, su canal de YouTube y www.euroleague.tv, repone ese Maccabi-Unicaja, que se resolvió en la prórroga (106-101) a favor del equipo local tras un gran espectáculo.

Cabezas firmó ese día sus mejores números con la camiseta del Unicaja en más de 500 partidos vestido de verde y en una pista mítica como La Mano de Elías ante un gigante como el Maccabi. Sumó 32 puntos (7/11 en tiros de dos, 4/6 en triples y 6/6 en libres), seis rebotes y seis asistencias para 41 de valoración. Topes en puntos y valoración en su carrera. En un duelo con Will Bynum (29 puntos), que venía desde la NBA como fichaje estelar, Cabezas despertó la admiración del público macabeo y fue el MVP de la jornada.

Se vivió una anécdota en ese encuentro y es que Carlos Cabezas llegó a marcar una valoración de 45 puntos, después empeorada por alguna falta y error en el tiro, e hizo sonar una bocina en la mesa que no paraba. Y era porque había superado el récord de valoración conseguido en la pista del Maccabi.

After having rebroadcast all the championship games in Turkish Airlines EuroLeague history during recent weeks. Euroleague is now set to bring fans a new collection of Classic Games, one per day, as part of the #EUROLEAGUEUNITED campaign! pic.twitter.com/tP0HtvFtFd