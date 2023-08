Europeo sub 16: España arrasa a Letonia (100-48) con 13 puntos de Guille Del Pino y cuatro de Rubén Salazar

España sub 16 ya está en los cuartos de final del Campeonato de Europa de la categoría, que se disputa en Skopje (Macedonia del Norte) hasta el próximo fin de semana. Después de acabar en el primer puesto la fase de grupos, Letonia, último en el suyo, era el obstáculo para estar entre los cuatro mejores. Y no tuvo demasiados problemas el cuadro dirigido por Xavier Albert para imponerse a los bálticos por un claro 100-48. El partido ya estaba visto para sentencia al descanso y la diferencia fue progresivamente creciendo hasta los 52 finales,

En el equipo español volvió a tener protagonismo el cajista Guille del Pino, que en 16 minutos en pista sumó 13 puntos (2/3 en tiros de dos y 3/6 en triples) y cuatro asistencias para 12 de valoración. Esta vez no fue titular el cordobés, que, no obstante tuvo su peso de nuevo en la rotación, amplia porque el técnico pudo repartir esfuerzos para el partido de cuartos de final. Siete jugadores valoraron por encima de los 10 en el combinado nacional, uno de ellos Del Pino. El otro cajista en el equipo, el malagueño Rubén Salazar, sumó cuatro puntos (2/3 en tiros de dos y 0/1 en libres) y dos rebotes en 19 minutos en pista. No está teniendo mucho protagonismo en ataque, pero Salazar es de esos jugadores que gusta a los entrenadores por las cosas distintas que hace. Además, el pívot del Joventut Ian Platteeuw (15 puntos y 12 rebotes) y el alero madridista Gildas Giménez (15 puntos y siete rebotes) fueron los más destacados del equipo español en el triunfo ante Letonia.

Este jueves, partido crucial ante Eslovenia en los cuartos de final (18:30). Los eslovenos ganaron con claridad (100-65) a los anfitriones (Macedonia del Norte). Si se gana, habrá una plaza en semifinales y, como premio gordo, el pase al Mundial sub 17 del año próximo en Turquía. En caso de derrota, el quinto lugar también da el pase al evento universal, objetivo planteado antes de viajar a los Balcanes.