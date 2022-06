La FIBA coloca a España segunda favorita en el Mundial sub 17

La FIBA elaboraba en la página web del Mundial sub 17 de Málaga un power ranking, esto es, un pronóstico de favoritos de los equipos participantes, ordenados del 16 al 1. Se basa en competiciones previas y los resultados de los amistosos, que se han acabado mientras los equipos van llegando a Málaga para participar en el evento.

Como era de esperar, Estados Unidos está en la primera posición. Históricamente arrastran un 37-0 de balance desde que comenzó a disputarse este evento en 2010. “Los estadounidenses nunca han perdido un partido en la historia: un perfecto 37-0 en cinco torneos. USA Basketball siempre ha tenido un campamento de entrenamiento sólo un par de semanas antes del torneo y siempre comienza un poco lento y luego se acelera. Entonces, no se debe esperar nada más en 2022. La única gran diferencia es que Don Showalter ya no es el entrenador en jefe, con Sharman White ocupando su lugar. Aún así, Estados Unidos tiene un equipo absolutamente cargado de talento. Cooper Flagg recuerda a los observadores de un talento versátil yugoslavo con su juego ultra habilidoso. Jeremy Fears es un base que da el pase primero, mientras que David Castillo puede encender las luces. Por supuesto, la agrupación de Ian Jackson, DJ Wagner, Ron Holland y Sean Stewart le da a White muchas formas diferentes de vencer a los equipos. Ningún equipo en la historia de la competencia ha podido resistir a Estados Unidos y su presión defensiva. Y no parece que eso vaya a cambiar en 2022”.

Y en segundo lugar coloca a España. “Los anfitriones están muy por delante de Francia en el segundo lugar gracias a sus creadores de juego, especialmente Sergio De Larrea, quien realmente se destaca como un base de 1.95 con gran visión y buena capacidad de anotar. España estará ultra motivada para finalmente obtener una medalla después de terminar cuarta en 2012, 2014 y 2016. Y las armas están ahí para llevar a España al podio con el pívot de 2.20 Aday Mara, el ala-pívot Izan Almansa, el base Lucas Mari y Hugo González”, dice la FIBA. Hay que recordar que si España y EEUU quedan primeros de sus grupos se verían en semifinales.