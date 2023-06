Fichajes Unicaja: Tyson Pérez y la posición de Andorra

El Unicaja sigue trabajando en el mercado en el corto pero también en el medio plazo. La posibilidad de fichar a Tyson Pérez tanto ahora como para la temporada 2024/25 es una opción que está ahí, aunque no es sencilla,, hay interés de varios clubes y hay que fraguar. El ala-pívot internacional español de origen dominicano es un cupo jugoso, aunque ha tenido dos caras en esta temporada y tiene un historial de lesiones que está ahí. Una primera en Manresa en la que no se ubicó con Pedro Martínez. Fue una especie de Doctor Jekyll y Mister Hyde. 5.9 puntos y 4.2 rebotes en la ciudad catalana en 17 minutos en pista y una segunda cara con 16.4 puntos (52% en tiros de dos, 35% en triples y 79% en libres), 9.6 rebotes, 1.4 rebotes para 20.9 de valoración en Sevilla a las órdenes de Luis Casimiro. Dos caras opuestas.

Pero no deja de ser un nombre sugerente y con, pese a que tiene 27 años, con proyección, empezó bastante tarde a jugar al baloncesto. Ya con Ibon Navarro tuvo dos temporadas hacia arriba de bastante progresión en Andorra, aunque con algunos problemas físicos que no le dejaron tener continuidad. Ello le permitió debutar con la selección española en las ventanas. No es descartable que esté en la primera lista de Scariolo. Después, una lesión de rodilla que le tuvo un año fuera y ahora vuelve a sonar.

Francesc Solana, ex jugador y ahora director deportivo del Morabanc Andorra desde hace años, se refirió al caso de Tyson Pérez y su futuro en el Twitch de Movistar. El jugador tiene un año más de contrato (hasta 2024) y una cláusula de rescisión de 400.000 euros. Las dos partes prefirieron que el jugador estuviera en ACB esta temporada y acabó saliendo bien pese al descenso del Betis, donde ha sido un torbellino con libertad. "Es jugador nuestro, tiene contrato con nosotros. Claro que está abierto que juegue en Andorra porque tengo una posición importante en el equipo, que es el cuatro abierto, guardada para él", decía el dirigente catalán, que evaluaba la temporada de su jugador: "Desde enero el cambio a Sevilla le vino bien mentalmente, estaba atrapado con lo que le estaba pasando en Manresa. En Sevilla ha podido jugar a lo que se supone que es su nivel. Su reto es jugar un año entero en un equipo y ser importante".

¿Y el futuro? "Vamos a ver qué cosas da el verano. Cada día sale un equipo. Hace tres días Tenerife, hace dos Joventut, ahora salió Málaga... Esperaba algún equipo más (risas). De momento, no hay nada y veremos a ver", dejaba abierto. Esos clubes de la liga del Unicaja también han preguntado por él. El cuadro malagueño puede jugar con la baza de quedarse a Will Thomas, que es la idea, y dejar a Pérez un año más en Andorra, con lo que abarataría un hipotético traspaso y se aseguraría contar en el siguiente verano con el jugador, un cupo más. También está el caso de Yannick Nzosa, que debutó precisamente en Andorra con gran impacto, en la Liga, al que la idea es buscarle una cesión para que juegue, que es la prioridad tras dos años parado, incluso en LEB Oro si no hay un hueco en ACB con cierta proyección para tenerlos. Escenarios abiertos.