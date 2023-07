Fichajes Unicaja: El olvidado Tyson Carter

Darío Brizuela, Kameron Taylor y Will Thomas; el trío que acaparado la actualidad del Unicaja en una avalancha de gestiones en Los Guindos. Sin grises, o reina la calma o de repente una precipitación de acontecimientos estresante, ya solventados esos tres casos, o al menos con un final nítido, a falta de una sola confirmación. Brizuela está en Barcelona, Taylor está fichado y el acuerdo con Thomas está cerrado para su renovación. Se acabaron las incógnitas de un plumazo, no quisieron tomarse más tiempo los líderes de la parcela deportiva. El Unicaja activó rápidamente ese plan A, una vez se tuvo constancia del adiós de Brizuela, aunque todo bien analizado; con Taylor ya se tenía ese examen exhaustivo. Tenía que ser el fichaje sí o sí.

¿Y Tyson Carter? Dentro de que haya perdido foco en los últimos días, fichaje de Taylor donde podía subyacer que quizás su continuidad se había complicado, el Unicaja mantiene el mismo optimismo de hace unos días; idea de que tarde o temprano será anunciado como jugador verde. Factores de la negociación que no dependen del club, pero se tiene todo el trabajo hecho. No ha cambiado el concepto en Los Guindos con el de Misisipi. Será un activo más de la plantilla, una posición de escolta que queda bien cubierta y donde existen todos los perfiles. Tres talentos ofensivos como Carter, Kalinoski y Taylor; pero jugadores que tienen sus diferencias. Sobre el papel, tendrá Ibon Navarro un perímetro con más registros al de la temporada pasada, siempre y cuando no ocurra alguna extrañeza de última hora, que no parece; aunque nadie se habría imaginado el adiós repentino de Brizuela.

El silencio con el caso de Carter es lógico que atraiga alguna dudas y desconfianza. Cuestiones de una negociación que ya tuvo un recorrido parecido hace un año, mientras el jugador sigue disfrutando de sus vacaciones en Estados Unidos, seguro que al margen del terremoto en Málaga de esta semana, pero con la idea en mente de jugar en el Carpena las dos próximas temporadas. Hablar de plazos es imposible por lo imprevisible que se ha vuelto el caso. El Unicaja esperaba haber anunciado el fichaje hace semanas, pero esa agencia especial del jugador, parafraseando mensajes públicos del club, más otras cuestiones burocráticas, provoca que se haya demorado demasiado. "Estamos ya cerca de que siga con nosotros, para seguir con nosotros en propiedad. Se vestirá de verde, cumpliremos con nuestros deberes. Carter seguirá con nosotros", eso decía López Nieto hace justo un mes, cuando los cajistas acabaron la temporada. Pese al retraso, tiene el Unicaja confianza en que ese comunicado oficial llegará en breve.