Fichajes Unicaja: Se rastrea el mercado por otro cinco

El Unicaja continúa en el mercado para encontrar un jugador interior más que ayude a paliar las ausencias de los tres cincos de la plantilla (Sima, Lima y Kravish) en el inicio de temporada. No es sencillo que lleguen a la Supercopa. Ya se fichó a Illimane Diop por seis semanas, pero se busca otra pieza más, aunque con las limitaciones similares, debe ser un jugador cotonou o cupo.

El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, expuso la situación tras la presentación del Costa del Sol en la Diputación de Málaga. "Habrá que rotar en el puesto de interior. Después ir al mercado es muy difícil. No os engaño. Nosotros estamos buscando en el mercado otro posible cinco para ayudar en este tramo. Y no hay. No hay. Lo estamos buscando y no hay una persona adecuada. No puede ser americano, ya los tenemos ocupados con Carter y Taylor. Hay que tener un cotonou o cupo que pueda venir en una situación muy concreta de seis semanas, no le podemos garantizar más porque tenemos el equipo hecho. Vienen a ayudar. Diop viene a exponerse, no de riesgo, sino de colocarse en el mercado, nos ayudamos mutuamente. No hay muchos casos como él. Teníamos otro jugador visto, pero llegó otro equipo con un año, lo entiendo perfectamente, y escogió la otra opción. Es complicado", argumentaba López Nieto sobre la situación del equipo y la visión sobre el mercado.

"El equipo trabaja muy bien, las sensaciones son un poco distorsionadas, medio equipo no está entre los de la selección y los tres cincos lesionados. Las fórmulas del otro día en Granada me parecieron muy buenas para minimizar nuestras debilidades. Nos va a tocar hasta la propia Supercopa. Me da un poco de pena que no podamos llegar probablemente sin los cincos a esa competición, por eso hemos estado buscando", incidía el presidente cajista: "Es complicado. Lo de Kravish es una lesión diría patosa, nunca mejor dicho. No es una lesión con los tiempos claros, pueden ser largos, de semanas más allá de la Supercopa. Teniendo al equipo tan bien mecanizado es un título que a nosotros nos resultaba, y nos resulta, atractivo pero vamos a ir con una merma si no llegamos con ningún cinco, sin Kravish y Sima, Augusto está claro que no. Kravish se fue con esa dolencia, parecía que la había superado pero, yo la he tenido, es muy complicada. Estamos trabajando de manera acelerada pero tampoco vamos a adelantar los procesos. Mejor esperar, la temporada es muy larga aunque el comienzo de calendario sea muy complicado, con seis partidos de equipos de play off. Es lo que tocó, en deporte, por muy bien que planifiques, te vienen las circunstancias que no esperas. Estamos como estamos. El equipo está trabajando muy bien, los chavales de la cantera ayudando mucho. Algunos jugadores que están aquí buscándose posición muy bien. Toca trabajar y no derramar lágrimas".

Satisfacción con Taylor

"Mi impresión no es la que vale, es la de los técnicos. Como aficionado me parece buena, es un buen recambio, un todoterreno. Un 7-8 en todo que va a estar todos los días ahí", decía López Nieto sobre lo que le ha parecido la irrupción de Kameron Taylor, el único fichaje a tiempo completo del equipo.