Fiebre por la Copa en el Unicaja

Queda desatada la fiebre por la Copa del Rey entre los aficionados del Unicaja. El club puso esta mañana los abonos para la competición copera y en tan sólo tres horas se agotaron los más económicos. El club de Los Guindos marcó este jueves a las 9:00 la apertura del plazo para adquirir las localidades, que no incluyen hospedaje ni transporte ya que existe otra oferta para ello. Los abonados cajistas no quisieron perder la oportunidad de ver en vivo a su equipo en la Copa. La categoría IV, cuyo coste es de 120 euros, ya no está disponible.

El club sigue contando con abonos en solitario, el aficionado tendría que buscar el transporte y hospedaje por su cuenta, pero con un precio superior a los ya agotados. Se trata de los abonos de categoría Silver Tribune, cuyo precio se marcha hasta los 370 euros. El hecho de que la Copa se juegue en Madrid está motivando una alta demanda de abonos, por las buenas conexiones que tiene Málaga con la capital. La venta de abonos sólo se está llevando a cabo de manera presencial en la tienda de Los Guindos y Plaza de la Marina, por lo que telefónicamente no se pueden adquirir. Otro dato de especial interés para el aficionado es el límite de dos abonos por persona, que es una medida marcada por la entidad malagueña.

Pack completo

Para los aficionados que no quieran buscar transporte y hospedaje, el club ha puesto a la venta un paquete que incluye viaje, alojamiento y abono desde 425 euros. Incluye abono Categoría IV, Viaje Málaga - Madrid - Málaga en AVE (ida el 14/02 y vuelta el 18/02), Hotel 4 estrellas con cuatro noches en régimen de alojamiento y desayuno.