Fotis Katsikaris: "Ante el Valencia será un partido durísimo"

Fotis Katsikaris compareció en la previa del partido del domingo ante el Valencia Básket. No hay certeza absoluta de que el partido se juegue por los casos de Covid en el equipo valenciano, pero se prepara el equipo como si fuera a disputar un partido trascendental para la suerte de la Copa del Rey. "Ayer no hicimos nada especial, día de descanso, se encuentra mejor Darío por el tema de su tobillo, tenemos esos dos días para preparar el partido del domingo", decía el técnico griego.

"Es un partido durísimo, en todos los aspectos, el equipo que esté mejor preparado y entre más concentrado tendrá mucho ganado. Va a ser un partido muy físico, tenemos que estar al mismo nivel que ellos. Usan mucho su cuerpo, además de tener mucha calidad y ser profundos. Tenemos que estar más físicos que ellos, porque si no vamos a tener problemas. Hay que tener muchísima paciencia. Hemos visto partidos en previos que son capaces de remontar muchos puntos de diferencia adversos. Cada posesión, cada rebote y balón dividido contará", exponía Katsikaris: "Tenemos que hacer las cosas básicas con la misma actitud e intensidad de Zaragoza, incluso más, hacer un esfuerzo extra para controlar la pintura. El rival tiene una línea interior muy potente de físico y calidad y será una de las claves, controlar el rebote defensivamente. Estoy esperando un partido muy intenso. Espero que vamos a estar preparados para enfrentar el partido, jugar con confianza, ojalá podamos ver nuestra calidad y nuestro juego táctico para conseguir ganar el partido".

"La clave es que los propios jugadores tienen que identificar la manera de jugar un partido con posibilidades para ganar", ampliaba Katsikaris al ser cuestionado por el modelo del partido del Zaragoza: "No es lo que diga yo aquí o ante ellos. Jugar simple, a veces nos complicamos la vida en ataque. Dimos 31 asistencias y varias fueron simples, un compañero al lado, pase sencillo, a veces botamos sin sacar ventaja para buscar una asistencia imposible. Los hábitos del entreno son importantes, estamos buscando cómo mejorar en defensa y en jugar cada posesión. Todo el mundo quiere defender cada posesión pero es difícil que en un partido a 40 minutos siempre estés. A lo mejor si íbamos a 10 o 20 nos relajábamos. Pero el otro día luchamos por cada balón, la jugada de Francis para sacar un balón del suelo y la da para un compañero para meter es simbólica, con 30 arriba luchar por cada balón nos debe identificar como equipo. Ese partido se acabó, sacar las cosas buenas que hemos hecho. Estaba un poquito mermado Zaragoza, el Valencia es un rival muy fuerte, con mucho físico y talento verticales. Hay mucha Liga, el objetivo es entrar en la Copa, con las posibilidades que podamos tener ganando el domingo y el Bilbao. Es el camino para estar arriba. El talento sólo no es suficiente, hay una combinación de cosas. Ahí es la clave. Cuando hemos jugado con otros equipos, nos faltaba algo, quizá suerte o mala suerte, pero la suerte la consigues tú con tu trabajo. Es el momento de generar y hacer hacia arriba. Un rival durísimo, con mucha calidad, ese tipo de partidos, ese paso adelante para intentar ganar y seguir con esa confianza, es necesario"

"El club ha cambiado mucho", comparaba Katsikaris con su primera experiencia en España, en Valencia, en la primera década del siglo: "En mi época era un club un poco impulsivo, sobre todo con los entrenadores, con resultados pedidos y expectativas que son muy altas, con presión. Ha encontrado una consistencia con más paciencia con los proyectos que han tenido, han ganado varias veces la Eurocup, la Liga, es un club distinto. Una trayectoria de muchísimos años y llega un momento como club que no vives de un par de malos resultados para tomar decisiones drásticas. Lo han entendido como club, han mantenido una base muchísimos años de jugadores, entrenadores también, es un grande de Europa y de España, tiene un potencial, juega en Eurocup, pero lo consideramos un equipo de Euroliga".

"Yo creo que por el horario, el día y la importancia del partido habrá más publico. Es un horario bonito para disfrutar del partido, almorzar después y tener el día libre", decía Katsikaris sobre la asistencia: "Vamos a tener más gente, con su apoyo, es un factor importante el Carpena, que puede ayudar al equipo, un momento complicado. Seguro que echamos de menos mucho el ambiente. He estado como rival muchísimas veces y el empuje daba alas a los jugadores, es de las canchas más duras de España cuando está llena y empuja al equipo. Esperemos hacer de nuestra parte, hacer un trabajo para que la gente crea en nosotros. Agradezco a la gente que viene cuando no estamos bien y no tenemos resultados, ama al equipo y sufre con el equipo. De nuestra parte tenemos que hacer un esfuerzo más. Espero que el público también, para el equipo para el salto que queremos".

"El problema lo tiene Javi Salvo, nuestro delegado", bromeaba Katsikaris cuestionado por los sobresaltos con los cambios de fecha: "Nosotros hacemos nuestro trabajo. Igual él tiene que cerrar un día antes del partido un viaje, esperar que coloquen los partidos... Lo afrontamos con normalidad, nos enfocamos en nuestro trabajos. Tenemos que prepararnos, seguir el plan de trabajo. Es difícil para todos los equipos, pero podemos entrenar y eso es mucho. Algunos están en su casa, otros en la pista. De momento, por suerte, tenemos todos los jugadores, disfrutamos los entrenos y eso es muchísimo".